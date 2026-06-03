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Успішно випробувано ракету для антибалістичної системи Freya

Денис Молотов
Денис Молотов
Успішно випробувано ракету для антибалістичної системи Freya
Фото ілюстративне / випробування антибалістичної ракети FP-7.X українського виробництва

В Україні провели перші успішні випробування новітньої ракети FP-7.X, яка ляже в безпосередню основу майбутньої антибалістичної системи Freya. Про це офіційно повідомила технічний директор української компанії Fire Point Ірина Терех на своїй сторінці у Facebook у середу, 3 червня.

За її словами, інженерам та конструкторам вдалося протестувати найскладніші динамічні параметри виробу під час реальних запусків.

📢 «На днях ми зробили надзвичайно важливе випробування: повністю керований маневровий польот ракети FP-7.X, що ляже в основу майбутнього протибалістичного перехоплювача Freya», – написала представниця компанії.

Ірина Терех окремо зазначила, що наразі вся команда розробників докладає максимальних зусиль для того, щоб Україна найближчим часом змогла повністю закрити своє небо від будь-яких типів повітряних загроз самотужки.

Технічні характеристики та геометрія протиракети FP-7.X

Раніше співвласник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерманом офіційно оприлюднив детальні габаритні та швидкісні характеристики розробки. Нова ракета розроблялася за модульним принципом із широким використанням сучасних легких сплавів та вуглеволокна.

Основні фізико-технічні параметри українського перехоплювача балістики:

Параметр ракети Значення показника Інженерна особливість
Матеріал корпусу Композитні матеріали Знижує вагу, збільшує міцність під час перевантажень
Максимальна швидкість до $2000 Дозволяє перехоплювати надшвидкісні балістичні цілі
Загальна довжина 7,25 метра Оптимальна для розміщення у стандартних ТПК
Зовнішній діаметр 1,15 метра Враховує розмах стабілізаторів та рулів керування
Діаметр фюзеляжу 0,53 метра Вміщує двигун та бойову частину

 

Висока маневровість на термінальній (фінальній) ділянці польоту досягається завдяки інтеграції унікальної системи керування, що дозволяє ракеті витримувати екстремальні перевантаження під час перехоплення цілей, що маневрують.

Міжнародна кооперація з німецькими зброярами

Ключовим елементом системи точного наведення ракети на ціль стане іноземна технологічна допомога, яка вже інтегрується в український оборонний виріб.

Ракета FP-7.X штатно обладнана високоточною напівактивною інфрачервоною головкою самонаведення (ГСН). Її подальшу серійну розробку та делікатну інтеграцію українські фахівці планують вести у тісній промисловій співпраці з відомою німецькою компанією Diehl Defence. Цей німецький бренд здобув світове визнання завдяки створенню високоефективних та надійних зенітно-ракетних комплексів сімейства IRIS-T, які наразі успішно захищають українські міста.

Нагадаємо, раніше у профільних військових колах стало відомо, що повноцінний український аналог американського комплексу «Patriot» може офіційно з’явитися на озброєнні в Україні вже до кінця поточного року. Тоді в офіційних звітах йшлося про масштабний європейський проєкт протиракетної і антибалістичної системи «Freya», до активної технічної розробки якого офіційно долучилася українська приватна компанія Fire Point.

👉 Також стало відомо, що у середу, 3 червня, разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте до Києва офіційно прибули повноважні представники усіх 32 країн – членів НАТО.

 

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