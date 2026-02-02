Уряд пообіцяв адресну допомогу маломобільним та пенсіонерам

Адресну допомогу маломобільним громадянам та одиноким пенсіонерам нададуть на тлі складної ситуації в енергосистемі України. Підтримку забезпечить Кабінет Міністрів та група Нафтогаз. Про це у неділю, 1 лютого, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

📢 «Поряд із загальнонаціональними програмами підтримки забезпечуємо точкову допомогу тим, хто найбільше її зараз потребує», — зазначила Свириденко.

За її словами, 10 тисяч мешканців районів Києва та Київської області, де ситуація залишається найскладнішою, уже отримали так звані «Пакунки тепла». Передусім адресна допомога була спрямована жителям Дарницького, Деснянського та Дніпровського районів столиці, а також мешканцям Борисполя і Броварів на Київщині.

📦 «Пакунок містить речі, які допоможуть пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв’язку, зарядити медичні пристрої», — пояснила прем’єр-міністерка.

☝️ Вона наголосила, що через безпрецедентні удари російської армії по об’єктах енергетичної інфраструктури, а також через сильні морози ситуація в енергосистемі України наразі залишається складною.

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив рішення про виділення коштів ОСББ на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергетичного обладнання.

Також зазначалося, що станом на вечір 1 лютого у Києві без теплопостачання залишалися 244 багатоповерхові житлові будинки.

👉 Нагадаємо, що Імпорт газу з Польщі для України з початку лютого буде поетапно збільшено. Пропускна спроможність у цьому напрямку зросте з 15,3 млн кубометрів до 18,4 млн кубометрів газу на добу.