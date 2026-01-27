Вівторок, 27 Січня, 2026
З лютого Україна збільшить імпорт газу з Польщі

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Імпорт газу з Польщі для України з початку лютого буде поетапно збільшено. Пропускна спроможність у цьому напрямку зросте з 15,3 млн кубометрів до 18,4 млн кубометрів газу на добу. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль у Telegram у вівторок, 27 січня.

За його словами, відповідної домовленості досягли оператор газотранспортної системи Польщі Gaz-System та Оператор ГТС України.

📢 «Це важлива домовленість для забезпечення стабільного теплопостачання в українські домівки, лікарні, школи і для критичної інфраструктури», — наголосив Денис Шмигаль.

☝️ Урядовець підкреслив, що польський маршрут залишається одним із ключових напрямків постачання газу до України, оскільки забезпечує доступ до різних джерел ресурсу.

📊 За даними Шмигаля, у 2025 році через Польщу в Україну було поставлено 2,1 млрд кубометрів газу, що становить понад 30% загального обсягу імпорту. З цього обсягу близько 600 млн кубометрів припадало на американський LNG.

З лютого Україна збільшить імпорт газу з Польщі 01🤝 Перший віцепрем’єр подякував польським партнерам за послідовну підтримку України в умовах воєнної агресії рф.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна залучає 85 млн євро для закупівлі газу через інструменти Європейського банку реконструкції та розвитку. Кошти надаються у межах грантової підтримки енергетичної стабільності.

Також відомо, що перед опалювальним сезоном Україна накопичила 13,2 млрд кубометрів газу, однак для стабільного проходження зими країна потребує імпорту ще понад 4 млрд кубометрів.

