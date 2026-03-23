ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Укренерго повідомило про нові знеструмлення

Денис Молотов
Укренерго повідомило про нові знеструмлення
Ілюстративне фото з відкритих джерел: наслідки російських атак на енергетику України.

У п’яти областях країни зафіксовано нові знеструмлення після чергових атак російських окупаційних військ. Про це повідомила компанія НЕК «Укренерго» в понеділок, 23 березня. Йдеться про Дніпропетровську, Харківську, Сумську, Миколаївську та Кіровоградська область.

📢 «На ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Миколаївській і Кіровоградській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже почались аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» нагадали, що через наслідки попередніх масованих атак у всіх регіонах України сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежують потужність для промисловості.

☝️ Також діють графіки погодинних відключень для населення.

Водночас рівень споживання електроенергії знизився на 1,4% у порівнянні з попереднім робочим днем.

Укренерго повідомило про нові знеструмлення
Фото: НЕК “Укренерго” / 23.03.2026

📊 Причиною стала ясна погода у більшості регіонів, що сприяє активній роботі побутових сонячних електростанцій. Це дозволяє зменшити навантаження на загальну енергосистему.

Енергетики закликають громадян ощадливо використовувати електроенергію. Рекомендується переносити енергоємні процеси на денний період — з 11:00 до 15:00. У вечірні години, з 17:00 до 22:00, не варто одночасно вмикати кілька потужних електроприладів.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня росія атакувала Україна 251 ударним безпілотником різних типів. Сили Повітряні сили ЗСУ знешкодили 234 ворожих дрони.

📌 Також у Кіровоградській області внаслідок масованого удару російських безпілотників постраждали люди та зафіксовано значні руйнування житлової інфраструктури.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип