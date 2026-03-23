Дрони рф атакували Кіровоградську область: є поранені та руйнування

У Кіровоградській області внаслідок масованого удару російських безпілотників постраждали люди та зафіксовано значні руйнування житлової інфраструктури. Про це повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.

📢 «Станом на зараз відомо про одну травмовану жінку в Знам’янці, її госпіталізовано», – зазначив Андрій Райкович. Згодом уточнено, що у Знам’янці є ще один постраждалий. Чоловік отримав медичну допомогу на місці та відмовився від госпіталізації.

Також у Знам’янці та Олександрії зафіксовано пошкодження приватних житлових будинків.

За словами очільника області, спеціальні комісії проводять обстеження, щоб встановити точну кількість пошкоджених домоволодінь і визначити обсяг завданих збитків.

✅ Після нічної атаки оперативно розпочалися роботи з ліквідації наслідків.

У Знам’янці тривають відновлювальні роботи, на місці працюють рятувальники, енергетики, комунальні служби та представники благодійних організацій. За уточненою інформацією, пошкоджено 20 житлових будинків, із яких три зазнали значних руйнувань.

Нагадаємо, протягом неділі російські війська понад 30 разів атакували райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Внаслідок цих обстрілів загинули двоє людей. Крім того, в результаті атаки на Запорізький район загинула ще одна людина.

📌 Також було повідомлено, що окупаційні російські війська у неділю, 22 березня, завдала удару безпілотниками по території медичного закладу у Великому Бурлуку Куп’янського району на Харківщині