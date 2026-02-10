На Харківщині оголосили надзвичайну ситуацію з енергетикою

У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня через постійні російські обстріли та критичну ситуацію в енергетичній сфері. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у Telegram.

📢 «Регіон перебуває під постійними ворожими обстрілами. З огляду на складну ситуацію, було ухвалено рішення про визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня», — зазначив він.

⚡ Енергетична стійкість: ініціатива СвітлоДім

У зв’язку з критичним станом енергосистеми область також ініціює звернення до Кабінету міністрів України щодо приєднання Харківщини до урядового проєкту СвітлоДім. Програма спрямована на підвищення енергетичної стійкості багатоквартирних будинків в умовах воєнних атак.

🏢 Умови участі у програмі

🔹Допомогу в межах проєкту можуть отримати:

ОСББ ;

; житлові та обслуговуючі кооперативи;

управителі будинків незалежно від форми власності.

📊 Розмір державної допомоги: від 100 до 300 тисяч гривень.

🔹 Цільове призначення коштів:

закупівля генераторів ;

; акумуляторів ;

; інверторів та іншого необхідного енергообладнання.

📝 Подання заявки можливе онлайн через портал «Дія», а розгляд і погодження документів здійснює спеціальна комісія при Міністерстві розвитку громад і територій України.

👉 Нагадаємо, у ніч на вівторок російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого постраждали щонайменше три області. Харківщина залишається одним із найбільш уразливих регіонів через регулярні обстріли з боку рф.