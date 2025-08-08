П’ятниця, 8 Серпня, 2025
Українцям у Чехії загрожує до п’яти років тюрми за рогатку

Денис Молотов
Денис Молотов
Українцям у Чехії загрожує до п’яти років тюрми за рогатку

У Чехії двоє громадян України опинилися на лаві підсудних через небезпечний інцидент, який стався на автомагістралі D5 неподалік міста Плзень. За даними чеського порталу Novinky, прокуратура вимагає для них покарання у вигляді реального тюремного ув’язнення.

Один із підозрюваних — 39-річний водій автомобіля BMW. Для нього прокурор просить три роки позбавлення волі. Його пасажиру, якому 28 років, може загрожувати ще суворіше покарання — до п’яти років тюрми.

Інцидент трапився наприкінці січня 2025 року. Під час обгону великовантажного автомобіля пасажир із салону BMW, імовірно, вистрілив із рогатки у напрямку вантажівки. Внаслідок цього було розбито бічне скло кабіни.

Подія потрапила на відео: видно, як BMW сповільнюється поруч із фурою, пасажир висувається з вікна, після чого скло на кабіні розлітається на друзки. Далі BMW різко прискорюється і зникає з місця інциденту.

На щастя, серйозної аварії вдалося уникнути. Водій вантажівки, який рухався на швидкості близько 90 км/год, вчасно зупинився на узбіччі. Постраждалих немає. Водночас прокурор наголошує: ситуація могла призвести до масштабної ДТП, якби водій фури чи інші учасники руху не зреагували миттєво.

У суді пасажир BMW свою причетність до пошкодження скла заперечив. Він стверджує, що просто показав водієві середній палець у відповідь на нібито небезпечний маневр з боку вантажівки. При цьому припустив, що скло могло розбитися або через камінь із-під колеса, або внаслідок дій самого водія фури.

Цей випадок не є поодиноким. За останні місяці в Європі зафіксовано низку інцидентів з участю українських громадян. Зокрема, в польському Сопоті нещодавно затримали 36-річного українця, якого підозрюють у навмисному пошкодженні об’єктів міської інфраструктури.

Раніше двом українцям у Варшаві було висунуто обвинувачення у підпалі, що спричинив масштабну пожежу в місцевому торговельному центрі.

☝️ Також нагадаємо, що в Житомирській області суд виніс вирок 45-річному злочинцю, який вчинив зґвалтування своєї малолітньої пасербиці.

