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15 років за зґвалтування дитини отримав чоловік на Житомирщині

Денис Молотов
Денис Молотов
15 років за зґвалтування дитини отримав чоловік на Житомирщині

У Житомирській області суд виніс вирок 45-річному злочинцю, який вчинив зґвалтування своєї малолітньої пасербиці. Про це стало відомо за офіційною інформацією пресслужби обласної прокуратури, оприлюдненого 5 серпня, у вівторок.

Розслідування встановило, що злочин стався, коли чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Про насильство дівчинка розповіла своїм однокласникам, які, у свою чергу, повідомили класного керівника. Після консультації зі шкільним психологом адміністрація закладу звернулася до правоохоронних органів.

Малинський районний суд визнав зловмисника винним за статтями, що стосуються зґвалтування та сексуального насильства щодо малолітньої. Йому присудили 15 років позбавлення волі. Крім того, дані про нього буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості неповнолітніх, відомого як «реєстр педофілів».

  • Раніше повідомлялося, що в Києві двоє молодих людей заманили 12-річну дівчинку до під’їзду й вчинили над нею зґвалтування.
  • Також до суду скеровано обвинувальний акт проти 31-річної мешканки Іллінецької громади Вінницької області, яку підозрюють у систематичному знущанні з власної 9-річної доньки.
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