Українцям підвищать якість зв’язку: набув чинності новий закон

Стабільність та якість зв’язку стане офіційним показником, за яким контролюватимуть роботу українських операторів — відповідні зміни набули чинності після підписання шостим президентом України Володимиром Зеленським нового закону. Інформація про це оприлюднена на сайті Верховної Ради.

Документ суттєво посилює вимоги до провайдерів мобільних послуг: вперше на законодавчому рівні швидкість мобільного інтернету визнається ключовим технічним параметром, за яким оцінюватиметься якість зв’язку. Також удосконалено механізм національного роумінгу — у разі надзвичайних ситуацій мережі операторів зможуть взаємно підстраховувати одна одну, забезпечуючи постійний доступ користувачів до зв’язку.

☝️ Нагадаємо, що 4 листопада Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт, який оновлює правила у сфері електронних комунікацій та наближує українське законодавство до стандартів ЄС. Його головна мета — покращення якості зв’язку та мобільного інтернету, а також підвищення їхньої стабільності в умовах повномасштабної війни.

Українські мобільні оператори зобов’язані надавати послуги відповідно до визначених показників швидкості. Громадяни зможуть самостійно вимірювати параметри інтернету через смартфони. Отримані результати автоматично надходитимуть до НКЕК — для моніторингу та оперативного вирішення технічних проблем.

Також передбачено можливість швидшого будівництва базових станцій у сільських районах після скасування мораторію на перевірки. Механізм нацроумінгу залишиться чинним і після завершення воєнного стану, що допоможе зберігати якість зв’язку у кризових або аварійних ситуаціях.

Як повідомлялося раніше, українцям та бізнесу дозволили за додаткову оплату підключати базові станції операторів до власних генераторів. Це дозволить підтримувати роботу мереж під час відключень електроенергії.

