Українці мають чудову можливість сплатити штраф ТЦК через Резерв+

Відтепер українці мають чудову змогу оплатити штраф за неприбуття за повісткою без необхідності особисто відвідувати територіальний центр комплектування (ТЦК). Міністерство оборони України повідомило у понеділок, 11 серпня, що у мобільному додатку Резерв+ запроваджено функцію оплати таких штрафів. Цей сервіс також автоматично знімає статус «у розшуку», що значно спрощує процедуру.

Для того, щоб сплатити штраф, потрібно виконати кілька простих кроків:

Спершу необхідно завантажити додаток Резерв+ на свій смартфон. Далі у розділі «Штрафи онлайн» потрібно подати заяву про визнання порушення, що дозволяє розпочати процес оформлення штрафу.

Після цього територіальний центр комплектування має три дні на розгляд заяви. Протягом цього часу ТЦК формує та надсилає постанову, що є підставою для подальшої оплати.

💰 Штраф у розмірі 8 500 гривень, що становить половину від загальної суми, можна оплатити протягом 20 днів з моменту отримання постанови. Якщо порушник не виконає оплату у цей термін, штраф зростає до повної суми — 17 000 гривень. У разі подальшого ігнорування, якщо термін несплати перевищує 20 днів, сума штрафу подвоюється і досягає 34 000 гривень.

✅ У Міністерстві оборони наголошують, що після сплати штрафу статус «у розшуку» зникає приблизно через чотири дні. Втім, це не виключає можливості отримання майбутніх повісток. Постійне ігнорування викликів може спричинити серйозні наслідки, зокрема, притягнення до кримінальної відповідальності.

☝️Нагадаємо, що на початку серпня Міністерство оборони розпочало бета-тестування цієї послуги у додатку Резерв+. До цього у липні вже була доступна онлайн-оплата штрафів для військовозобов’язаних, які не уточнили свої дані до 16 липня 2024 року.

👍Запровадження такої функції значно спрощує процес сплати штрафів та допомагає уникнути зайвих візитів до територіальних центрів, що особливо актуально в умовах воєнного стану та активних бойових дій.