Резерв+ готується до запуску сплати штрафів за повістки

Міністерство оборони України повідомило, що запускає бета-тестування нової опції в застосунку Резерв+ — сплату штрафів за неприбуття за повісткою онлайн. Про це йдеться у повідомленні відомства, опублікованому в суботу, 2 липня.

📢 «Якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, то зможете одними з перших протестувати нововведення — сплатити штраф онлайн і закрити порушення без візитів до ТЦК», — повідомили в Міноборони.

☝️ Для участі у тестуванні потрібно мати вже нарахований штраф та заповнити спеціальну форму.

Очікується, що функція сплати штрафів цього типу у Резерв+ стане доступною для всіх користувачів вже на початку серпня.

У липні в застосунку вже з’явилася функція онлайн-оплати штрафів для тих, хто не оновив персональні дані до 16 липня 2024 року. Нова послуга розширює ці можливості.

Крім того, раніше було анонсовано, що в Резерв+ також з’явиться опція підписання контракту зі Збройними силами України.

☝️ Також нагадаємо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перерозподіл 8 мільярдів гривень на потреби української армії. Зокрема, на розвиток проєкту «Лінія дронів» та зміцнення новосформованих підрозділів Сил оборони.