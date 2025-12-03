Українську делегацію запрошено до США для подальшої координації плану – МЗС

Україна контактувала з делегацією США після її переговорів у москві. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств НАТО у Брюсселі, інформує LIGA.net у середу, 3 грудня.

За словами Сибіги, одразу після перемовин у російській столиці відбувся контакт керівника української делегації Рустема Умєрова зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Міністр підкреслив, що формат спілкування був телефонним, а тому деталізувати зміст складно.

📢 «Оскільки це телефонний контакт, з міркувань безпеки важко уявити, щоби обговорювались деталі цієї зустрічі. Це процес чутливий», – пояснив він.

Водночас зазначив Сибіга, представники американської делегації наголосили, що, на їхню думку, переговори в москві «мали позитивне значення» для мирного процесу.

США також запросили українську делегацію відвідати Сполучені Штати найближчим часом для продовження робочих консультацій.

Міністр додав, що 3 грудня тривають окремі перемовини Умєрова з радниками з питань національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції. За його словами, партнери працюють на основі документа з 20 пунктів, сформованого під час зустрічей у Женеві.

📢 «Теж вам хочу підтвердити, що американська делегація чула українську, і документ далі розвивається. Так, є найбільш чутливі питання, які взято в дужки, які залишені на розгляд лідерів», – зазначив глава МЗС.

☝️ Нагадаємо, 2 грудня у кремлі відбулися переговори між російським диктатором володимиром путіним і спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, під час яких обговорювався «американський мирний план» щодо України.

Перед тим українська та американська делегації проводили консультації у Женеві та Флориді, де напрацювали 19-20 пунктів “плану” завершення війни рф проти України.