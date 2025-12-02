Україна й США узгодили 20 пунктів “мирного плану” — Зеленський

Українська та американська делегації напрацювали та узгодили 20 пунктів плану щодо завершення війни, яку росія веде проти України. Про такі напрацювання повідомив шостий президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції у Дубліні з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у вівторок, 2 грудня, передає Кореспондент.

📢 «В Ірландії сьогодні зібралась наша делегація, яка була на зустрічах в США з командою президента США. Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві, які були допрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати, з того що я бачив», — зазначив глава держави.

Нагадаємо, 30 листопада у Флориді відбулися переговори делегацій України і США щодо так званого «мирного плану». Ці консультації стали продовженням першого раунду перемовин у Женеві. Після зустрічей державний секретар США Марко Рубіо заявив, що сторони зробили «черговий крок, але ще є над цим працювати».

Тим часом сьогодні в москві запланована зустріч російського диктатора володимира путіна та спецпосланця президента США Стіва Віткоффа. У кремлі напередодні заявили, що росія нібито «готова до мирних переговорів», однак прагне за їх допомогою досягти власних «цілей» у війні проти України.