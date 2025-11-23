Неділя, 23 Листопада, 2025
ВАЖЛИВО

Делегації в Женеві: підготовчі зустрічі щодо «мирного плану»

Денис Молотов
Делегації в Женеві: підготовчі зустрічі щодо «мирного плану»

Міністр армії Сполучених Штатів Ден Дрісколл разом із найближчими радниками та членами своєї команди 22 листопада прибув до Женеви. Метою візиту є проведення консультацій з українськими посадовцями, під час яких сторони обговорять подальші кроки у просуванні «мирного плану». Про це повідомило CNN.

До переговорів у неділю, 23 листопада, мають долучитися держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний представник Стів Віткофф. Їхня участь, за повідомленнями американських медіа, спрямована на те, щоб сформувати узгоджені позиції напередодні зустрічі шостого президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом.

З української сторони участь у консультаціях візьмуть глава Офісу президента Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умеров. Представники європейських держав також планують приєднатися до зустрічей у Женеві, що має посилити координацію позицій між партнерами.

☝️ Американські журналісти зазначають, що США паралельно готують окремі переговори з російською делегацією щодо запропонованого «мирного плану». Очікується, що ця зустріч, за оцінками джерел, «відбудеться швидко». Точне місце, окрім того, що це буде не Женева, не уточнюється.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп раніше наголосив, що Україна має час до наступного четверга, 27 листопада, щоб ухвалити рішення щодо умов «мирного плану», підготовленого американською стороною.

