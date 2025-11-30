Неділя, 30 Листопада, 2025
Переговори у Флориді: Україна і США обговорюють «невирішені питання»

Денис Молотов
Українська та американська делегації під час переговорів у Флориді в неділю, 30 листопада, обговорюють кілька важливих і досі «невирішених питань». Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на джерела, знайомі з перебігом дискусій.

За даними видання, ключовими темами, які стоять на порядку денному, стали графік проведення виборів в Україні, а також можливість розгляду питань, пов’язаних із «обміном територіями»України між Україною та росією. Джерела зазначають, що окрім цього існує ще кілька «невирішених питань», які сторони намагаються узгодити.

Раніше у неділю видання Axios також інформувало, що серед тем переговорів у Флориді — підходи до гарантій безпеки для України та дискусії щодо територіальних аспектів «мирного плану».

Переговори у Флориді: Україна і США обговорюють «невирішені питання» Тим часом перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який бере участь у зустрічі, відзначив конструктивний характер спілкування з американською стороною.

📢 «Це був гарний початок поточної зустрічі. Дуже захоплива та поки що конструктивна. Тепла атмосфера, що сприяє потенційному прогресивному результату. Відмінне лідерство Марко Рубіо», — прокоментував він у соцмережі Х.

Кислиця також додав, що, як і під час перемовин у Женеві, він високо оцінює бачення, яке викладає зять президента США Джаред Кушнер.

Зустріч у штаті Флорида є черговим етапом обговорення так званого «мирного плану» між Україною та США. Присутній на переговорах держсекретар Марко Рубіо підкреслив, що сторони вже подолали значну частину шляху.

📢 «Наразі пройдено половину шляху у забезпеченні суверенності і незалежності для України», — заявив він.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялось, що делегація України, яку очолює секретар РНБО Рустем Умєров, прибула до США у Маямі, штат Флорида.

