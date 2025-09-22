Понеділок, 22 Вересня, 2025
Українські військові ліквідували склади БпЛА і боєприпасів рф

Українські військові знищили склади БпЛА та боєприпасів російських окупантів. Про це у понеділок, 22 вересня, поінформував Генеральний штаб Збройних сил України.

📢 «За підтвердженою інформацією, ворог намагався організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17 танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області, а також роздати для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині, понад 19000 БпЛА різних типів», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, вантажівки доставили на польовий склад десятки тисяч мін, гранат та різнокаліберних набоїв. Також тисячі пострілів для танків, серед яких і високоточні ЗУБК-14, а також артилерійські снаряди.

☝️ Відомо, що 29 серпня воїни ОСУВ «Дніпро» завдали удару по логістичному пункту розподілу дронів і знищили великі запаси цих апаратів.

Українські військові ліквідували склади БпЛА і боєприпасів рф 📢 «В другому випадку вантаж складався із різноманітних БпЛА (Молнія, Бумеранг, Вандал новгородський, Горинич та інші) і супутнього устаткування (акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі)», – повідомили військові.

Наступний удар відбувся 18 вересня, коли підрозділи ЗСУ та СБУ знищили склад боєприпасів російських сил на Луганщині. Разом із боєприпасами згоріли й транспортні засоби противника.

📢 «Результат ефективної співпраці тих, хто знаходить і тих, хто уражає, покращується із кожним разом», – наголосили у Генштабі.

Раніше цього ж дня повідомлялося, що бійці ГУР вперше знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 у Криму. Крім того, було уражено гелікоптери Мі-8 окупантів.

