Українська делегація прибула до США для переговорів щодо мирної угоди

Українська делегація прибула до Сполучених Штатів Америки для проведення чергового раунду переговорів. Про це повідомив керівник Офісу президента України (ОПУ) Кирило Буданов у Telegram у суботу, 17 січня.

📢 «Прибув до США. Разом з Рустемом Умєровим та Давидом Арахамією матимемо важливу розмову з американськими партнерами стосовно деталей мирної угоди», — написав Буданов.

За його словами, запланована спільна зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом, який обіймає посаду міністра армії США.

☝️ «Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат», — додав керівник Офісу президента.

Напередодні шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вирушила до США для продовження переговорного процесу. Глава держави зазначив, що наразі необхідно доопрацювати низку матеріалів, які стосуються гарантій безпеки для України та пакету з післявоєнного відновлення.

За словами Зеленського, у разі досягнення домовленостей можливе підписання відповідних угод уже під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який відбудеться наступного тижня.

🗓️ Пізніше стало відомо, що переговори між Україною та США заплановані на 17 січня і мають відбутися в Маямі.

