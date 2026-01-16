П’ятниця, 16 Січня, 2026
США та Тайвань уклали «історичну» торговельну угоду

Денис Молотов
США та Тайвань уклали «історичну» торговельну угоду
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Між Сполученими Штатами Америки та Тайванем укладено торговельну угоду, яка передбачає зниження мит на тайванські товари та інвестиції обсягом 250 мільярдів доларів у технологічну галузь США. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Згідно з умовами угоди, митну ставку на тайванський імпорт знижено з 20% до 15% — до рівня, який застосовується до інших ключових торговельних партнерів США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема Японії та Південної Кореї.

☝️ У Міністерстві торгівлі США назвали домовленість «історичною торговельною угодою», яка має сприяти масштабному поверненню американського сектора напівпровідників. У відомстві зазначили, що торговельна угода США і Тайваню закладає основу для економічного партнерства з метою створення на території Сполучених Штатів кількох промислових парків світового класу.

В уряді Тайваню, зі свого боку, наголосили, що так звана «тайванська модель» буде впроваджена в США. Це, за їхніми словами, допоможе розширити глобальну конкурентоспроможність технологічної галузі острова та водночас поглибити стратегічне співробітництво між двома країнами.

📌 Тайванська влада повідомила, що компанії острова інвестують 250 мільярдів доларів у такі ключові напрями, як:

  • виробництво напівпровідників;
  • технології штучного інтелекту;
  • енергетичний сектор.

Окрім цього, Міністерство торгівлі США заявило про звільнення від мит окремих категорій імпортних товарів із Тайваню, зокрема генеричних лікарських засобів та авіаційних компонентів. Тайванські виробники напівпровідників, які інвестуватимуть у виробництво на території США, отримають пільгові умови, включаючи митні послаблення.

☝️ Торговельна угода США і Тайваню стала черговою домовленістю, укладеною президентом Дональдом Трампом після аналогічних угод з Європейським Союзом та Японією. Вони були підписані після того, як у квітні минулого року Трамп оприлюднив масштабний план запровадження мит з метою скорочення торговельного дисбалансу.

Також президент США уклав однорічне торговельне перемир’я з Китаєм, прагнучи стабілізувати відносини з другою за величиною економікою світу.

Нагадаємо👇
  • У грудні минулого року Сполучені Штати затвердили найбільший в історії пакет військової допомоги Тайваню на суму 11,1 мільярда доларів.
  • Раніше США також відновили постачання озброєнь Тайваню, зокрема винищувачів та авіаційних комплектуючих, на загальну суму 330 мільйонів доларів.
  • Президент США Дональд Трамп відмовився схвалити для Тайваню новий пакет озброєння на суму 400 мільйонів доларів.
