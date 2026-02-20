П’ятниця, 20 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Україна залучила понад €600 млн на відновлення енергосистеми

Денис Молотов
Україна залучила понад €600 млн на відновлення енергосистеми
Дарницька ТЕЦ. Getty Images/Roman PILIPEY/AFP

Під час заходів Міжнародного енергетичного агентства у Парижі українська сторона досягла домовленостей про залучення понад 600 млн євро на відновлення енергосистеми та отримання вживаного обладнання для ремонтів ТЕС і ТЕЦ. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль у п’ятницю, 20 лютого.

📢 «Понад 600 млн євро на енергетику і домовленості з партнерами щодо отримання виведеного з експлуатації обладнання 6 європейських ТЕЦ та ТЕС для українських станцій — результати роботи української делегації в межах засідання Міжнародного енергетичного агентства», — написав він.

Україна залучила понад €600 млн на відновлення енергосистеми 01
Фото: Денис Шмигаль | Перший віцепрем’єр — Міністр енергетики України

За словами Шмигаля, із цієї суми понад 250 млн євро партнери спрямують до Фонду підтримки енергетики України. Окремо США нададуть 276 млн доларів через проєкт SPARK. Також міністр нагадав про грант від Франції на гуманітарні потреби обсягом 71 млн євро.

☝️ Україна домовилася з Латвією, Австрією, Фінляндією, Хорватією, Францією та Німеччиною щодо можливості отримання виведеного з експлуатації енергетичного обладнання та його швидкої доставки.

📢 «Обладнання буде переміщене та швидко змонтоване. Мова йде про щонайменше шість виведених з експлуатації ТЕЦ та ТЕЦ, які будуть передані Україні», — пояснив урядовець.

Крім того, у Парижі підписано меморандуми про співпрацю в енергетиці з Канадою. А також про взаємодію у сфері ядерної енергетики — з Францією.

Раніше повідомлялося, що Україна активно шукає у країнах Східної Європи старі ТЕС і ТЕЦ радянських часів та веде переговори щодо вивезення обладнання, іноді цілими енергоблоками.

Формується резерв техніки для оперативного відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак, адже виготовлення нового обладнання потребує багатьох місяців.

👉 Також стало відомо, що війська рф близько шостої ранку 20 лютого атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя. Унаслідок чергового ворожого удару без електропостачання залишилися близько 8 тисяч споживачів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Судитимуть посадовців окупаційних адміністрацій на Луганщині

КРИМІНАЛ

Кількість боїв на фронті за добу зросла – карта від Генштабу за напрямками

ПОДІЇ

Обстріли Херсона: частина міста без світла, можливі перебої з водою

ВІЙНА

Делегації України, США та рф завершили перший день перемовин у Женеві

ВАЖЛИВО

Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд – Bloomberg

ПОДІЇ

До 24 лютого Україна отримає енергетичну й військову допомогу

ВАЖЛИВО

Генсек НАТО заявив про «шалені втрати» рф в Україні

ВАЖЛИВО

Переговори України, США та рф у Женеві завершилися

ВАЖЛИВО

У РНБО прокоментували окрему зустріч делегацій України та рф

ПОЛІТИКА

Галущенка затримали під час спроби перетину кордону — ЗМІ

ВАЖЛИВО

США наближаються до великої війни з Іраном –ЗМІ

ВАЖЛИВО

Польща бойкотує відкриття Паралімпіади через допуск росіян

ПОЛІТИКА

Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію

ПОДІЇ

На фронті за добу 16 лютого сталось 201 боєзіткнення – Генштаб

ВІЙНА

Атака на Запоріжжя: без світла залишилися тисячі абонентів

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"