Україна залучила понад €600 млн на відновлення енергосистеми

Під час заходів Міжнародного енергетичного агентства у Парижі українська сторона досягла домовленостей про залучення понад 600 млн євро на відновлення енергосистеми та отримання вживаного обладнання для ремонтів ТЕС і ТЕЦ. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль у п’ятницю, 20 лютого.

📢 «Понад 600 млн євро на енергетику і домовленості з партнерами щодо отримання виведеного з експлуатації обладнання 6 європейських ТЕЦ та ТЕС для українських станцій — результати роботи української делегації в межах засідання Міжнародного енергетичного агентства», — написав він.

За словами Шмигаля, із цієї суми понад 250 млн євро партнери спрямують до Фонду підтримки енергетики України. Окремо США нададуть 276 млн доларів через проєкт SPARK. Також міністр нагадав про грант від Франції на гуманітарні потреби обсягом 71 млн євро.

☝️ Україна домовилася з Латвією, Австрією, Фінляндією, Хорватією, Францією та Німеччиною щодо можливості отримання виведеного з експлуатації енергетичного обладнання та його швидкої доставки.

📢 «Обладнання буде переміщене та швидко змонтоване. Мова йде про щонайменше шість виведених з експлуатації ТЕЦ та ТЕЦ, які будуть передані Україні», — пояснив урядовець.

Крім того, у Парижі підписано меморандуми про співпрацю в енергетиці з Канадою. А також про взаємодію у сфері ядерної енергетики — з Францією.

Раніше повідомлялося, що Україна активно шукає у країнах Східної Європи старі ТЕС і ТЕЦ радянських часів та веде переговори щодо вивезення обладнання, іноді цілими енергоблоками.

Формується резерв техніки для оперативного відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак, адже виготовлення нового обладнання потребує багатьох місяців.

👉 Також стало відомо, що війська рф близько шостої ранку 20 лютого атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя. Унаслідок чергового ворожого удару без електропостачання залишилися близько 8 тисяч споживачів.