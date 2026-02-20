Атака на Запоріжжя: без світла залишилися тисячі абонентів

Війська рф близько шостої ранку 20 лютого атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя, унаслідок чого без електропостачання залишилися близько 8 тисяч споживачів. Про це повідомив начальник Запорізька обласна військова адміністрація (ОВА) Іван Федоров.

За його словами, одразу після удару були знеструмлені 41 тисяча абонентів. Енергетики оперативно розпочали роботи з ліквідації наслідків атаки та поступового відновлення електропостачання.

📢 Федоров зазначив: «Теплопостачання подається у штатному режимі. Невелика частина будинків тимчасово не заживлена, але протягом кількох годин очікуємо повне відновлення».

☝️ Очільник ОВА також додав, що в області діють планові відключення електроенергії, які зазвичай тривають не більш як чотири години.

👉 Нагадаємо, раніше російські війська здійснили атаку дронами типу «шахед» по об’єктах нафтогазової інфраструктури на Полтавщині. Напередодні також було обстріляно Лозівську громаду на Харківщині, де пошкоджено найбільшу котельню Лозової та об’єкти водопостачання.