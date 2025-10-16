Четвер, 16 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Швеція передасть Україні літаки розвідки та розглядає передачу винищувачів Gripen

Денис Молотов
Денис Молотов
Швеція передасть Україні літаки розвідки та розглядає передачу винищувачів Gripen

Швеція посилює військову підтримку України, плануючи передачу літаків радіолокаційної розвідки та винищувачів Gripen для України. Про це у четвер, 16 жовтня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Швеції Пола Йонсона перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО, яка відбулася 15 жовтня у Брюсселі.

📢 «Ми налаштовані на подальше збільшення обсягів військової допомоги Україні», — наголосив Йонсон, підкресливши, що «Швеція готова до глибшої координації з союзниками для посилення української оборони».

У межах другого пакета допомоги, який готується спільно з Норвегією та Данією, Швеція вже виділила 250 мільйонів євро. Також розглядається можливість подальших постачань, зокрема — рівномірного розподілу фінансового навантаження між країнами Північної Європи та Балтії. Йонсон зазначив, що така співпраця є «критично важливою для успішної підтримки України».

☝️ На першому етапі допомоги передбачено передачу літаків радіолокаційної розвідки та раннього виявлення. Це дозволить Збройним силам України більш ефективно керувати винищувачами F-16, покращити координацію повітряної оборони та посилити систему ППО.

Надалі сторони розглядають можливість постачання винищувачів Gripen для України.

Міністр оборони підкреслив, що одночасне навчання управлінню кількома типами літаків — F-16, Mirage та Gripen — може бути серйозним викликом для українських пілотів. Водночас додавання Gripen значно підвищить бойові можливості української авіації.

Переговори тривають, і українська сторона вже висловила значний інтерес до шведських винищувачів. Координація з партнерами з авіаційної коаліції спрямована на пошук найефективніших способів підтримки ЗСУ.

📡 Повідомляється, що поставки літаків дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890 йдуть за графіком, хоча певні технічні затримки пов’язані з адаптацією F-16 до умов експлуатації в Україні.

Крім військової підтримки, Швеція продовжує розширювати гуманітарну допомогу Україні👇

Напередодні зими уряд затвердив новий пакет гуманітарної допомоги на суму понад 1,1 мільярда шведських крон (близько 116 мільйонів євро). Також країна формує стратегічні запаси зерна на випадок загострення безпекової ситуації.

Раніше стало відомо, що Швеція уклала контракт майже на 900 мільйонів євро на закупівлю матеріалів для будівництва двох субмарин класу Blekinge.

👉 Також нагадаємо, що Швеція готова застосувати військові заходи проти російських літаків у разі порушення свого повітряного простору.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Трамп створить «Фонд перемоги» України

ВАЖЛИВО

На Черкащині повністю відновили електропостачання після ударів рф

ВАЖЛИВО

У Луцьку військовослужбовця ТЦК покарали штрафом за вимкнену бодікамеру

СУСПІЛЬСТВО

Геґсет: під керівництвом Дональда Трампа війні в Україні буде покладено край

ВАЖЛИВО

Трамп повідомив, що розмовляє з путіним: «Розмова триває, вона довга»

ВАЖЛИВО

На Одещині начальника ТЦК затримали на хабарі у $2 тисячі

КРИМІНАЛ

Дональд Трамп очікує на переговори між Україною та росією

ВАЖЛИВО

У Німеччині розглядають лотерею як варіант призову до армії

ПОЛІТИКА

До суду скеровано справу колаборантів, які очолювали «мінтранс лнр»

КРИМІНАЛ

Легалізація праці під час війни: у Луганській ОВА обговорили виклики та рішення

ЛУГАНЩИНА

Сибіга: росія гірша за ХАМАС і має відчути справжню ціну війни

ВАЖЛИВО

На росії впав та розбився винищувач МіГ-31

ВАЖЛИВО

Представники Луганщини взяли участь у форумі з питань раннього втручання в Україні

ЛУГАНЩИНА

Зеленський підписав закон про виплати військовим, звільненим з полону

ВАЖЛИВО

Протруювання в домашніх умовах vs професійне: що вибрати фермеру

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"