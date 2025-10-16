Швеція передасть Україні літаки розвідки та розглядає передачу винищувачів Gripen

Швеція посилює військову підтримку України, плануючи передачу літаків радіолокаційної розвідки та винищувачів Gripen для України. Про це у четвер, 16 жовтня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Швеції Пола Йонсона перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО, яка відбулася 15 жовтня у Брюсселі.

📢 «Ми налаштовані на подальше збільшення обсягів військової допомоги Україні», — наголосив Йонсон, підкресливши, що «Швеція готова до глибшої координації з союзниками для посилення української оборони».

У межах другого пакета допомоги, який готується спільно з Норвегією та Данією, Швеція вже виділила 250 мільйонів євро. Також розглядається можливість подальших постачань, зокрема — рівномірного розподілу фінансового навантаження між країнами Північної Європи та Балтії. Йонсон зазначив, що така співпраця є «критично важливою для успішної підтримки України».

☝️ На першому етапі допомоги передбачено передачу літаків радіолокаційної розвідки та раннього виявлення. Це дозволить Збройним силам України більш ефективно керувати винищувачами F-16, покращити координацію повітряної оборони та посилити систему ППО.

Надалі сторони розглядають можливість постачання винищувачів Gripen для України.

Міністр оборони підкреслив, що одночасне навчання управлінню кількома типами літаків — F-16, Mirage та Gripen — може бути серйозним викликом для українських пілотів. Водночас додавання Gripen значно підвищить бойові можливості української авіації.

Переговори тривають, і українська сторона вже висловила значний інтерес до шведських винищувачів. Координація з партнерами з авіаційної коаліції спрямована на пошук найефективніших способів підтримки ЗСУ.

📡 Повідомляється, що поставки літаків дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890 йдуть за графіком, хоча певні технічні затримки пов’язані з адаптацією F-16 до умов експлуатації в Україні.

Крім військової підтримки, Швеція продовжує розширювати гуманітарну допомогу Україні👇

Напередодні зими уряд затвердив новий пакет гуманітарної допомоги на суму понад 1,1 мільярда шведських крон (близько 116 мільйонів євро). Також країна формує стратегічні запаси зерна на випадок загострення безпекової ситуації.

Раніше стало відомо, що Швеція уклала контракт майже на 900 мільйонів євро на закупівлю матеріалів для будівництва двох субмарин класу Blekinge.

👉 Також нагадаємо, що Швеція готова застосувати військові заходи проти російських літаків у разі порушення свого повітряного простору.