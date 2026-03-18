Україна розширює співпрацю з Іспанією у військовій галузі

Денис Молотов
Фото: офіційний візит шостого президента України до Іспанії / Офіс президента України / 18.03.2026

Україна та Іспанія підписали важливі оборонні угоди. Під час офіційного візиту до Мадрида шостий президент України Володимир Зеленський досяг нових домовленостей у сфері оборони та технологічного співробітництва. Про це повідомила пресслужба глави держави в середу, 18 березня.

☝️ У межах візиту було підписано чотири оборонні угоди, зокрема три — між іспанською групою Sener та українськими виробниками. Зеленський провів зустріч із керівництвом іспанської групи «Sener» на чолі з Андресом Сендагортою та генеральним директором Хорхе Сендагортою.

📢 «Керівники групи на чолі з президентом Андресом Сендагортою та генеральним директором Хорхе Сендагортою детально розповіли главі держави про всі можливості їхнього виробництва: від розробки автономних систем і систем зв’язку до участі в різних програмах щодо ППО. Зокрема, Sener виробляє компоненти для ракет до систем IRIS-T, які збирають у Німеччині для України», – йдеться в повідомленні.

Компанія також працює в аерокосмічній галузі, реалізує енергетичні та інфраструктурні проєкти та спеціалізується на складних високотехнологічних рішеннях.

☝️ Володимир Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у спільних розробках, зокрема у сфері далекобійних безпілотників, і готова до масштабування власних технологій.

Представники Sener продемонстрували українському лідеру зразки військової техніки та виробничі лінії ракетних компонентів.

📌 У присутності Зеленського українська компанія «Fire Point», державне київське конструкторське бюро (КБ) «Луч» та науково-виробниче підприємство (НВП) «Радіонікс» підписали угоди зі «Sener». Домовленості передбачають співпрацю у ракетній сфері та розвитку систем протиповітряної оборони, що має посилити захист українського неба.

📌 Ще одну угоду укладено між іспанською компанією «Escribano» та українським виробником безпілотників «Skyeton». Сторони працюватимуть над розробкою та виробництвом ударних лазерно керованих систем на базі українських безпілотних платформ.

📢 «Посилення ППО й захист життів – наш найголовніший пріоритет. Розраховуємо, що всі домовленості між українськими та іспанськими виробниками будуть реалізовані якнайшвидше», – заявив Володимир Зеленський.

Крім того, у Мадриді підписано низку інших документів:
  • угоду між урядами про технічне та фінансове співробітництво;
  • меморандум про взаєморозуміння між міністерствами оборони щодо спільного виробництва в Іспанії;
  • меморандум про взаєморозуміння між дипломатичною школою МЗС ЄС та співробітництва Іспанії та дипломатичною академією МЗС України;
  • договір між “Укрзалізницею” та “Tria” щодо інженерних і випробувальних робіт у залізничній сфері.

📌 Візит також передбачає зустрічі шостого президента України з прем’єр-міністром Педро Санчесом, головою Конгресу депутатів Франсиною Арменголь, головою Сенату Педро Ролланом та королем Феліпе VI.

☝️ Напередодні, 17 березня, Володимир Зеленський перебував із візитом у Лондоні, де провів зустрічі з керівництвом країни, королем Чарльз III та генеральним секретарем НАТО.

