Україна повернула з російського полону 205 громадян

Денис Молотов
Україна повернула з російського полону 205 українців, серед яких військові та цивільні громадяни. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) у четвер, 2 жовтня.

📢 «Проведено комбінований обмін полоненими. З російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців – частину з них обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину – в межах чергового, 69-го обміну», – йдеться у повідомленні штабу.

Серед звільнених – військовослужбовці різних підрозділів Збройних сил України. Додому повернулися представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Територіальної оборони, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Поміж визволених є як сержанти та солдати, так і офіцери.

☝️ Багато з них захищали країну на найгарячіших ділянках фронту.

Серед напрямків, де воювали звільнені, – Луганський, Донецький, Харківський, Запорізький, Херсонський, Київський, Сумський та Чернігівський.

Особливе місце у цьому списку займають захисники Маріуполя, які вкотре повертаються додому після важкого випробування полоном. Також серед визволених – нацгвардійці, що потрапили до рук окупантів під час охорони Чорнобильської атомної електростанції.

Наймолодшому серед звільнених українців – 26 років, найстаршому – 59. Практично всі вони перебували в полоні з 2022 року, тобто понад три роки.

📢 «Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати», – зазначили у Коордштабі.

Шостий президент України Володимир Зеленський у своєму Телеграм-каналі повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення росії додому вдалося повернути вже понад 7 тисяч громадян.

☝️ Нагадаємо, за даними Міністерства внутрішніх справ, лише від початку цього року завдяки OSINT-методам вдалося знайти понад тисячу людей, які перебували у російському полоні. Щоденно фахівці Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, здійснюють моніторинг соціальних мереж, месенджерів та відкритих інтернет-ресурсів, щоб фіксувати нові випадки та працювати над поверненням кожного українця.

📌 Також раніше, у День Незалежності України, відбувся черговий масштабний обмін полоненими.

