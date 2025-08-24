Україна провела обмін полоненими: визволено військових та цивільних

Сьогодні, у День Незалежності України, відбувся черговий масштабний обмін полоненими. Про його проведення повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ), а також шостий президент України Володимир Зеленський.

📢 «Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року», – наголосив глава держави.

Зеленський підтвердив і звільнення журналіста Дмитра Хилюка, викраденого російськими окупантами на Київщині в березні 2022 року. Він підкреслив, що обміни тривають завдяки мужності українських військових, які створюють обмінний фонд, а також завдяки міжнародній підтримці.

📢 «Дякуємо ОАЕ за допомогу. Дякую всім, хто своєю роботою дає можливість, щоб наші люди поверталися», – додав Зеленський.

68-й обмін полоненими відбувся за домовленостями у Стамбулі. Додому повернулися українські військовослужбовці, серед яких представники практично всіх складових Сил оборони: десантно-штурмових військ, військово-морських сил, підрозділів тероборони, Національної гвардії та прикордонної служби.

Довгі роки російської неволі

Усі визволені належать до рядового та сержантського складу. Майже всі вони провели в російському полоні понад три роки.

Серед оборонців, які повернулися, ті, хто захищав Маріуполь, Луганську, Донецьку, Харківську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Київську та Сумську області. Серед визволених, також воїни, які охороняли Чорнобильську АЕС і потрапили в руки окупантів на тимчасово захоплених територіях, зокрема в Криму.

Повернення цивільних з російського полону

Крім військових, додому повернулися й цивільні українці. З полону визволили журналістів Дмитра Хилюка та Марка Каліуша, незаконно затриманих у 2022 та 2023 роках. Також серед звільнених – медик батальйону «Госпітальєри» Сергій Ковальов, який під час боїв на «Азовсталі» рятував життя військових і мирних жителів. Додому повернувся й колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який відмовився співпрацювати з окупаційною владою.

Загалом у межах 68-го обміну було звільнено 8 цивільних громадян і кілька десятків військових.

Усі визволені отримають повний комплекс державної підтримки: медичне обстеження, лікування, необхідну реабілітацію та соціальну реінтеграцію. Також їм нададуть гарантовані державою виплати.

Окремо подяку висловлено Об’єднаним Арабським Еміратам, які сприяли в організації повернення українських громадян. Координаційний штаб підкреслив, що робота з пошуку та документування всіх, хто досі перебуває у російському полоні, триває безперервно. Мета – визволити кожного українця, який утримується ворогом.

1 з 15

☝️ Нагадаємо, 14 серпня Україна і росія провели 67 обмін полоненими. Додому повернулись 84 українці – 33 військових та 51 цивільний.