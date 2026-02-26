Четвер, 26 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Україна повернула 1000 тіл загиблих захисників

Сергій Фоменко
Україна повернула 1000 тіл загиблих захисників 26 лютого 2026
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну доставлено тіла тисячі загиблих військовослужбовців, які, за даними російської сторони, можуть належати українським захисникам. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) у четвер, 26 лютого.

У повідомленні КШППВ зазначено, що усі тіла будуть піддані необхідним експертизам для проведення ідентифікації. «Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України здійснять усі заходи, спрямовані на точне встановлення особи репатрійованих загиблих», – йдеться у пресрелізі.

У штабі висловили подяку всім відомствам та організаціям, які брали участь у репатріаційних заходах та допомагали у поверненні тіл полеглих українських воїнів.

Нагадаємо, що наприкінці серпня 2025 року Генштаб Збройних Сил України повідомив про повернення понад 10 тисяч тіл загиблих захисників із різних напрямків фронту протягом року. Для цього працюють 23 лабораторії, де проводяться ДНК-експертизи. До цього моменту Україні шість разів передавали по тисячі тіл загиблих.

На початку лютого 2026 року шостий президент України повідомив, що на війні загинули близько 55 тисяч українських військових. «Також є велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти», – додав він.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води

ПОДІЇ

Авіаудар по Сумах: поранено трьох людей, серед них діти

ВІЙНА

Корпоративні подарункові набори як інструмент ділової комунікації

СУСПІЛЬСТВО

ЄС виділить Україні понад 1 млрд євро на енергетику

ВАЖЛИВО

Буданов повідомив про нову зустріч з росіянами за участі США

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 143 бойові зіткнення, ворог запустив 4315 дронів-камікадзе

ВІЙНА

Прем’єр Словаччини пригрозив відключенням електрики Україні

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 51 бойове зіткнення: ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 209 бойових зіткнень, ворог запустив 1737 дронів-камікадзе

ВІЙНА

Європарламент підтримав нові гарантії безпеки для України та жорсткіші обмеження для рф

ПОЛІТИКА

Ексголову ВЛК ДПСУ викрили на недостовірному декларуванні

КРИМІНАЛ

Двоє водіїв поранені після удару БпЛА в Харківській області

ВІЙНА

Канада посилює підтримку України у четверті роковини війни

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: Французький генерал закликав Європу вступити у війну з Росією

СТОПФЕЙК

Окупанти з дрона атакували маршрутне таксі у Херсоні

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"