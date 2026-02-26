Україна повернула 1000 тіл загиблих захисників

В Україну доставлено тіла тисячі загиблих військовослужбовців, які, за даними російської сторони, можуть належати українським захисникам. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) у четвер, 26 лютого.

У повідомленні КШППВ зазначено, що усі тіла будуть піддані необхідним експертизам для проведення ідентифікації. «Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України здійснять усі заходи, спрямовані на точне встановлення особи репатрійованих загиблих», – йдеться у пресрелізі.

У штабі висловили подяку всім відомствам та організаціям, які брали участь у репатріаційних заходах та допомагали у поверненні тіл полеглих українських воїнів.

Нагадаємо, що наприкінці серпня 2025 року Генштаб Збройних Сил України повідомив про повернення понад 10 тисяч тіл загиблих захисників із різних напрямків фронту протягом року. Для цього працюють 23 лабораторії, де проводяться ДНК-експертизи. До цього моменту Україні шість разів передавали по тисячі тіл загиблих.

На початку лютого 2026 року шостий президент України повідомив, що на війні загинули близько 55 тисяч українських військових. «Також є велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти», – додав він.