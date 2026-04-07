Великодні богослужіння під час війни: влада та релігійні громади узгодили дії

Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 07.04.2026

Великодні богослужіння відбудуться з урахуванням посилених безпекових заходів. Це питання стало ключовим під час наради за участі представників обласної влади Луганщини, релігійних організацій та правоохоронних структур. Зустріч провела заступниця голови обласної державної адміністрації Катерина Безгинська разом із керівниками обласних управлінь і об’єднань релігійних громад. Про це йдеться на офіційному сайті луганської ОВА у вівторок, 7 квітня.

✅До обговорення долучилися представники різних конфесій, зокрема:
  • керуючий управлінням Луганської єпархії Православної Церкви України архієпископ Луганський і Старобільський Лаврентій (Мигович);
  • адміністратор парафії «Успіння Пресвятої Богородиці» Української греко-католицької церкви міста Сіверськодонецька Сергій Безкуцький;
  • голова мусульманської релігійної організації «Бісмілля» імам Тимур Берідзе;
  • голова Луганського обласного об’єднання церков Євангельських християн-баптистів Геннадій Шульженко;
  • також уповноважений представник Церкви адвентистів сьомого дня у Луганській області Олег Ларіонов.

Участь у нараді також взяли представники Служби безпеки України та управління культури, національностей, релігій і туризму облдержадміністрації.

📢 «Вже склалася добра традиція єднання напередодні та під час визначних релігійних свят, яка сприяє зміцненню духовної спільності та порозуміння між вірянами різних конфесій. Єдність і відповідальність – запорука стійкості суспільства в умовах війни», – звернулась до присутніх Катерина Безгинська.

Вона наголосила, що в умовах воєнного стану питання безпеки набуває першочергового значення. Основне завдання — забезпечити спокійне та безпечне проведення богослужінь як у період Великодня, так і на постійній основі.

Окрему увагу учасники приділили посиленню координації з правоохоронними органами, оперативному реагуванню на потенційні загрози, а також інформуванню вірян щодо правил безпеки. Зокрема, йшлося про використання офіційних сторінок релігійних громад у соціальних мережах і роз’яснення під час богослужінь.

📢 «Безпека громадян залишається безумовним пріоритетом. Ворог цілить саме у мирних людей. Тому усі заходи мають бути організовані відповідально, щоб віряни могли брати участь у богослужіннях у спокої та безпеці. Правоохоронці забезпечать належні безпекові умови», – зазначив представник Служби безпеки України.

Учасники зустрічі також наголосили на важливості згуртованості мешканців Луганської області, взаємної поваги між представниками різних конфесій та недопущення будь-яких проявів ворожнечі чи розколу в суспільстві.

Підготовка до Великодня в умовах війни потребує злагодженої взаємодії влади, релігійних громад і силових структур, що має забезпечити безпечне проведення святкових заходів для всіх вірян.

👉 Також нагадаємо, що основні правила безпеки на підприємствах в умовах воєнного стану розглянули з бізнес-спільнотою Луганщини під час чергового «Діалогу з бізнесом».

