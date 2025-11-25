Вівторок, 25 Листопада, 2025
Україна погодилася на умови “мирної угоди” США – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна погодилася на умови

Україна погодилася з умовами так званої «мирної угоди», яку запропонували Сполучені Штати, однак частина пунктів потребує додаткового узгодження. Про це повідомляє ABC News із посиланням на високопоставленого американського чиновника у вівторок, 25 листопада.

За даними видання, напередодні міністр армії США Ден Дрісколл провів таємні переговори з російською делегацією в Абу-Дабі, які стали продовженням консультацій між США та Україною в Женеві у вихідні. Метою цих зустрічей є просування нової американської ініціативи із перезапуску мирного процесу щодо завершення війни в Україні.

📢 «Українці погодилися на мирну угоду, – сказав американський чиновник. – Є деякі незначні деталі, які потрібно врегулювати, але вони погодилися на мирну угоду».

ABC News зазначає, що непублічні переговори з росією в Абу-Дабі відбулися вже після консультацій США та України в Женеві й свідчать про активне просування нового дипломатичного підходу Вашингтона.

Речник армії США підполковник Джеффрі Толберт підтвердив, що робота триває:

📢 «Пізно в понеділок і протягом усього вівторка міністр Дрісколл та його команда вели переговори з російською делегацією щодо досягнення міцного миру в Україні», – заявив у вівторок речник армії США підполковник Джеффрі Толберт. – «Переговори йдуть добре, і ми залишаємося оптимістами. Міністр Дрісколл тісно співпрацює з Білим домом та міжвідомчим зв’язком США щодо просування цих переговорів».

Офіційного підтвердження присутності української чи російської делегацій в Абу-Дабі наразі немає.

Нагадаємо, минулого тижня з’явився американський проєкт «мирного плану» щодо врегулювання війни в Україні. Після консультацій між США, Україною та країнами Європи документ скоротили до 19 пунктів.

Також європейські ЗМІ оприлюднили окремий план врегулювання, який має суттєві відмінності від американського. У кремлі одразу назвали європейську пропозицію «неконструктивною».

👉 Раніше повідомлялось, що глава МЗС рф сергій лавров заявив, що росія очікує проміжну версію «мирного плану» США щодо України. Узгоджену з європейськими партнерами та Києвом, але відповідну «духу Анкориджа».

