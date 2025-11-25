Лавров: москва очікує «мирний план» за «духом Анкориджа»

Глава МЗС рф сергій лавров заявив, що росія очікує проміжну версію «мирного плану» США щодо України, узгоджену з європейськими партнерами та Києвом, але відповідну «духу Анкориджа». Про це повідомляють російські ЗМІ у вівторок, 25 листопада.

👇 лавров наголосив, що росія офіційно не отримувала документ від США

📢 «У нас він є, але неофіційними каналами. Офіційно нам його не передавали. Ми хочемо діяти, як це прийнято у співробітників зовнішньополітичних відомств: домовлятися конфіденційно перш ніж про щось оголошувати, про що ми домовилися», – зазначив міністр.

Очільник МЗС рф додав, що москва має власні канали спілкування з американськими колегами і очікує на версію документа, яку США вважатимуть проміжною після завершення погодження з європейцями та українською стороною.

Він підкреслив, що якщо в плані буде порушено «дух і букву Анкориджа» – ситуація для росії буде принципово іншою.

📢 «Вони задіяні. І ми від них очікуємо на ту версію, яку вони вважатимуть як проміжну з точки зору завершення фази узгодження цього тексту з європейцями, з українцями. Тоді ми будемо дивитися. Тому що, якщо там буде викреслений дух і буква Анкориджа (результати переговорів Трампа і путіна на Алясці – ред.) за тими ключовими розуміннями, які там зафіксовані, то, звісно, ​​ми будемо принципово в іншій ситуації», – попередив очільник МЗС рф.

Зауважимо, що минулого тижня американська сторона представила «мирний план» щодо врегулювання війни в Україні. Після переговорів делегацій США, України та європейських держав документ скоротили до 19 пунктів.

Також окремо з’явився європейський план мирного врегулювання. У ньому містяться серйозні відмінності від американського варіанту. У кремлі відразу охарактеризували пропозицію європейців як «неконструктивну».

Таким чином, рф підтвердила готовність розглядати мирні ініціативи лише за умови, що вони будуть відповідати попереднім «ключовим домовленостям». А будь-які відступи від цих “принципів” москва розцінює як неприйнятні.