Україна планує замовити ще 27 систем ППО Patriot

Україна має намір закупити в американських виробників 27 зенітно-ракетних систем «Patriot». Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian, опублікованому у неділю, 9 листопада.

За словами глави держави, поки Україна очікує на нові поставки, європейські країни могли б тимчасово надати свої системи «Patriot», які вже перебувають на їхньому озброєнні.

☝️ Зеленський наголосив, що Київ тісно співпрацює з міжнародними партнерами для зміцнення оборони неба від російських ракет і дронів. Проте союзники досі не погодилися на відправлення винищувачів для патрулювання повітряного простору над центральними та західними регіонами України. Це прохання українська влада озвучує вже понад рік.

📢 «Ніколи не буває достатньо. Достатньо — це коли війна закінчується. І коли путін розуміє, що він повинен зупинитися.», — відповів Зеленський на запитання, чи роблять ЄС і Велика Британія достатньо для підтримки України напередодні зими.

На тлі того, що президент США Дональд Трамп виключив військову участь Вашингтона, уряди Франції та Великої Британії заявили про готовність відправити війська у межах майбутнього мирного врегулювання.

Коли журналісти запитали, чи хотів би він, щоб британські військові прибули швидше — наприклад, для зайняття оборонних позицій на кордоні з Білоруссю, — Зеленський відповів:

📢 «Звичайно. Ми просили багато чого — включно зі зброєю та членством у ЄС і НАТО».

Водночас шостий президент України зауважив, що питання європейської військової присутності на території нашої держави під час активних бойових дій потрібно розглядати надзвичайно обережно.

📢 «Лідери бояться своїх суспільств. Вони не хочуть брати участь у війні», — зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що москва сприймає будь-які несилові кроки Заходу — санкції чи політичний тиск — як прояв слабкості. У той самий час, європейські уряди побоюються, що рішучі дії можуть призвести до ескалації.

📢 «Вони бояться самого слова ‘ескалація’», — додав він.

👉 Нагадаємо, у жовтні Зеленський вже закликав країни ЄС тимчасово передати свої системи «Patriot» Україні. Вкрай необхідно було посилити протиповітряну оборону під час російських атак на енергетичну інфраструктуру.

📌 Також раніше Зеленський повідомив, що Україна та США готують контракт на постачання 25 зенітних ракетних систем Patriot.