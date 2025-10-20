Україна готує контракт із США на постачання 25 систем Patriot — Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та США готують контракт на постачання 25 зенітних ракетних систем Patriot. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ у понеділок, 20 жовтня.

📢 «В координації з відповідними службами США ми побудували розмови з оборонними компаніями щодо ППО, готуємо контракт на 25 систем Patriot. Я вважаю, що це дуже хороша історія. Непроста. Але довготривала», — наголосив президент.

☝️ За його словами, постачання відбуватиметься поетапно, адже існує черга країн, які вже мають контракти на отримання Patriot.

📢 «Ці 25 систем ми будемо отримувати щороку, різну кількість у різні роки. Білий дім може змінити чергу, якщо буде політична воля», — пояснив Зеленський.

Він підкреслив, що деякі європейські країни можуть надати Україні пріоритет у черзі. А також зазначив, що у більшості держав НАТО вже є власні комплекси Patriot, частина з яких належить США.

📢 «Це говорить, що якщо всім попрацювати і якщо є добра воля, то саме з цими американськими системами, які є у цих європейських країнах, Білий дім міг би нам допомогти – щоб ми їх отримали», — додав глава держави.

💬 Зеленський також зазначив, що фінансування контракту планується здійснити за рахунок заморожених російських активів, а також у межах двосторонніх безпекових угод із партнерами:

📢 «На наші системи, на ту кількість, про яку я вам сказав, потрібні відповідні гроші. Для нас зрозуміло, що джерело цих грошей номер один – це гроші від використання заморожених російських активів. Тобто фінансова основа для цієї угоди опрацьована. Безумовно, нам також треба працювати над іншим фінансовим джерелом. В нас є 28 двосторонніх безпекових угод із країнами на сьогодні. Знаходити фінанси і проплачувати передоплату – задача така, і в межах цих угод це реалістично».

Зеленський уточнив, що 25 систем Patriot — це запит Повітряних Сил ЗСУ, необхідний для ефективного захисту українського неба.

🛡️ Нагадаємо, нещодавно Зеленський зустрічався з представниками компанії Raytheon, яка виробляє системи Patriot.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська ППО демонструє ефективність на рівні 74%, однак країні потрібно посилити прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури і логістики.

👉 Також повідомлялось, що шостий президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості розширення участі партнерських країн у програмі PURL для закупівлі систем протиповітряної оборони та ракет.