Денис Молотов
Україна очікує зростання врожаю у 2025 році на 6% — Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства прогнозує, що у 2025 році врожай в Україні зросте на 6% порівняно з попереднім роком. Головним чином – завдяки збільшенню виробництва зернових культур. Про це повідомив міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболев в інтерв’ю Forbes Ukraine.

📢 «Цьогорічний врожай очікується трохи більшим — приблизно на 6% вище, ніж торік. Зростання відбудеться насамперед завдяки зерновим культурам — очікується приблизно 59 млн тонн проти 56 млн тонн торік», — зазначив Соболев.

☝️ За словами міністра, врожай олійних культур залишиться на рівні минулого року. Загалом очікується зібрати близько 79 млн тонн зернових та олійних культур разом.

Соболев також повідомив, що цього року аграрії засіяли 4,8 млн тонн озимих культур, що становить 74% від прогнозу, а вже зібрано 37,6 млн тонн зернових, тобто 73% усіх засіяних площ.

📈 Міністр звернув увагу, що врожай 2025 року збирають пізніше, ніж зазвичай. Це, за його словами, впливає на структуру зростання ВВП: частина надходжень, які традиційно фіксуються у першій половині року, через погодні умови перейде у друге півріччя.

📢 «Через це ми бачимо певний перекіс у динаміці ВВП, але він має тимчасовий характер», — уточнив Соболев.

Нагадаємо, що окрім воєнних ризиків, українські фермери стикаються зі складними погодними умовами, що також може позначитися на врожаї 2025 року.

👉 Також стало відомо, що Євросоюз розглядає можливість тимчасового рішення для фінансування України у 2026 році. Це необхідно через затримку із затвердженням «репараційного кредиту».

