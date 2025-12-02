Вівторок, 2 Грудня, 2025
пєсков: москва «готова до мирних переговорів»

Денис Молотов
пєсков: москва «готова до мирних переговорів»

На росії «готові до мирних переговорів», але при цьому розглядають дипломатичний процес як інструмент для досягнення власних цілей у війні проти України. Про це заявив речник кремля дмитро пєсков, передають росЗМІ у вівторок, 2 грудня.

📢 За його словами, «за допомогою мирних переговорів ми повинні досягти своїх цілей, поставлених в рамках спеціальної військової операції». (Так на росії називають повномасштабну війну проти України — ред.).

Речник пєсков повторив риторику москви про те, що росія начебто прагне миру. Але, як він заявив, у владіміра путіна були «першопричини» розпочати агресію проти України.

☝️ Представник кремля також повідомив, що зустріч російського диктатора зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом має розпочатися близько 17:00 за московським часом. Це буде вже шостий візит Віткоффа до рф у 2025 році, підкреслили в російській стороні.

📌 Нагадаємо, 30 листопада у Флориді відбулися переговори делегацій України та США щодо «мирного плану». Вони стали продовженням першого раунду перемовин у Женеві.

📢 За підсумками зустрічі державний секретар США Марко Рубіо заявив, що було зроблено «черговий крок, але ще є над цим працювати».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

