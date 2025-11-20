Україна й США працюватимуть над пунктами мирного плану

Шостий президент України Володимир Зеленський обговорив з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом досягнення миру в Україні. Йшлося і про роботу над пунктами мирного плану. Про це глава держави повідомив у Telegram і підкреслив важливість узгодження позицій зі стратегічними партнерами у процесі пошуку шляхів завершення російської агресії.

📢 «Говорили про варіанти досягнення справжнього миру, етапність роботи та формати діалогу, а також нові імпульси для дипломатії. Наші команди — України та США — працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни», — заявив Зеленський, описуючи підсумки зустрічі.

Під час перемовин президент докладно поінформував американського міністра про обставини чергової російської атаки. Йшлося про удар по Тернополю ракетою Х-101, виготовленою вже у 2025 році, що стало ще одним свідченням здатності росії обходити санкційні обмеження.

📢 «У ній — 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до росії в обхід санкцій. Розраховуємо на допомогу США в обмеженні всіх схем», — наголосив глава держави.

Щоб посилити ефективність спільної роботи з блокування незаконних каналів постачання комплектуючих, Зеленський передав Дрісколлу повний пакет матеріалів. У документах викладено інформацію про виробників критичних деталей, перелік країн походження компонентів та виявлені ланцюги постачання.

У ході розмови президент також висловив вдячність американській стороні за підтримку, підкресливши значення дипломатичних зусиль.

📢 «Мир потрібен, і ми цінуємо зусилля президента Трампа та його команди заради повернення безпеки у Європу. Україна захищає життя й незалежність завдяки сміливості наших людей, нашій єдності всередині держави та допомозі партнерів», — наголосив Зеленський.

☝️ Нагадаємо, що напередодні ЗМІ повідомили про розробку адміністрацією Дональда Трампа нового плану припинення війни — документа з 28 пунктів, який був узгоджений американським лідером та обговорювався з росією. Сьогодні Україна офіційно отримала проєкт від США для подальшої роботи.