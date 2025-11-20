Україна отримала від США проєкт «мирного плану»

Шостий президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від Сполучених Штатів проєкт плану, який, за оцінками американської сторони, може надати новий імпульс дипломатичним процесам. Про це 20 листопада повідомив Офіс президента.

📢 «Президент України окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни», – зазначено в оприлюдненій заяві.

У документі наголошується, що Україна від перших хвилин повномасштабного вторгнення росії послідовно виступає за мир та підтримує будь-які змістовні ініціативи, здатні реально наблизити припинення війни.

📢 «Україна від початку цього року підтримувала пропозиції президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі. Для того, щоб результатом став мир», – додали в ОП.

☝️ За даними Банкової, найближчими днями шостий президент України Володимир Зеленський розраховує провести пряму розмову з президентом Дональдом Трампом. Будуть обговорені наявні дипломатичні можливості та визначено ключові пункти, необхідні для встановлення стійкого миру.

ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа нібито займається розробкою нового плану щодо припинення війни в Україні та консультується з росією.

За інформацією журналістів, йдеться про документ із 28 пунктів, який, як стверджується, отримав попереднє схвалення Дональда Трампа. Згідно з повідомленнями, Україна отримувала лише «сигнали» про зміст плану, але без залучення до процесу обговорень.

Очікується, що вже цього тижня проєкт мирної угоди може бути представлений у Києві американською військовою делегацією.

Володимир Зеленський, реагуючи на ці публікації, наголосив, що Україна залишається відкритою до роботи в усіх форматах. Але тих, що здатні привести до миру на справедливих умовах.

Тим часом голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас підкреслила, що будь-який мирний план повинен бути узгоджений не лише зі США та ЄС, а перш за все підтриманий самою Україною та її громадянами.