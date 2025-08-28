Угорщина заявила про тестовий запуск «Дружби» після українських атак

Угорщина повідомила про відновлення постачання нафти через трубопровід «Дружба», яке було зупинене після серії українських атак на нафтоперекачувальні станції в Брянській області на росії. Як заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто у своєму дописі у Facebook 27 серпня, транспортування розпочнеться вже, 28 серпня, проте лише у тестовому форматі й з обмеженими обсягами.

За словами угорського міністра, пошкодження трубопроводу є значними, і процес його повного відновлення триватиме ще кілька днів. Сійярто пояснив, що після консультацій із заступником міністра енергетики рф Павлом Сорокіним вдалося знайти тимчасове технічне рішення. Воно дозволяє частково відновити прокачування. Чиновник також підкреслив, що Угорщина не має проблем із запасами:

📢 «Національні резерви нафти є достатніми, тому наразі немає потреби використовувати стратегічний запас».

Попри це, угорський дипломат не втримався від політичних заяв. Він розкритикував реакцію окремих політиків та ЗМІ, які, на його думку, виправдовують Україну.

📢 «Водночас ми закликаємо Україну надалі не атакувати нафтопровід, що веде до Угорщини. І не ставити під загрозу безпеку енергопостачання нашої країни!», – наголосив Сійярто.

Глава угорського МЗС також висловив невдоволення позицією Єврокомісії, яка запевняє, що нинішні пошкодження не несуть серйозного ризику для енергетичної безпеки регіону.

☝️Нагадаємо

У ніч на 13 серпня українські сили завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Унєча» в Брянській області рф, через яку проходить нафтопровід «Дружба». Після цього, російські ремонтні служби оперативно заявили про відновлення роботи, а угорська влада навіть публічно подякувала москві за «швидкість і ефективність».

Однак, така вдячність виявилася передчасною: вже 21 серпня українські військові повторно атакували об’єкт, завдавши нових пошкоджень.

Відновлення постачання є лише частковим і тимчасовим рішенням. Відремонтований трубопровід не може працювати на повну потужність, а Угорщина вимушена отримувати нафту в менших обсягах. Попри заяви Сійярто про стабільні національні резерви, ситуація демонструє вразливість енергозалежності Будапешта від російських ресурсів.