Середа, 20 Серпня, 2025
Угорщина дякує росії: нафтопровід «Дружба» знову працює

Денис Молотов
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що транзит нафти трубопроводом «Дружба» у напрямку його країни відновлено. Про це він повідомив у своєму дописі в соцмережах, подякувавши москві за швидкі ремонтні роботи.

📢 «Після нападу України, який стався позавчора ввечері, постачання нафти до Угорщини трубопроводом Дружба було відновлено за останні кілька хвилин. Я щойно подякував заступнику міністра енергетики росії Павлу Сорокіну за швидке усунення шкоди, завданої нападом», – написав Сійярто.

Він підкреслив, що Угорщина очікує стриманості з боку України та сподівається, що надалі подібні атаки не повторяться. Міністр наголосив, що трубопровід «Дружба» має критичне значення для енергетичної безпеки країни.

Сійярто також додав, що конфлікт у регіоні «не стосується Угорщини», закликав не втягувати його країну у військові дії та ще раз підкреслив нейтральну позицію Будапешта у війні між росією та Україною.

🔥 Раніше робота трубопроводу була припинена через удар Збройних сил України по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» у Тамбовській області на росії. Атака, яка сталася в ніч на 18 серпня, призвела до масштабної пожежі та зупинила перекачку нафти.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) тоді підтвердив, що транспортування сировини через «Дружбу» було зупинено на невизначений термін.

Петер Сійярто заявляв, що Будапешт розцінює атаку України на території росії як «напад на свій суверенітет». Причиною цього стало те, що бойові дії вплинули на роботу нафтопроводу та поставки енергоресурсів до Угорщини.

