Єврокомісія відреагувала на зупинку постачання нафти по «Дружбі» після ударів ЗСУ

Денис Молотов
У Європейській комісії відреагували на чергове припинення постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Словаччини та Угорщини. Перебої виникли після ударів Збройних сил України по нафтоперекачувальній станції «Унєча» у Брянській області на росії. Про це 22 серпня повідомляє Суспільне з посиланням на відповідь пресслужби Єврокомісії.

У відомстві наголосили, що не вбачають у ситуації загрози для енергетичної безпеки Євросоюзу.

Представники Комісії уточнили, що підтримують постійний контакт зі Словаччиною та Угорщиною, які безпосередньо залежать від цього маршруту, щоб вчасно з’ясувати всі обставини та захистити критичну інфраструктуру.

📢 «Безпека постачання є пріоритетом для Комісії, і ми перебуваємо в тісному і постійному контакті з нашими державами-членами з метою її забезпечення. ЄС має інструменти для подолання раптового дефіциту або перебоїв у постачанні сирої нафти або нафтопродуктів», – зазначили у Єврокомісії.

Також у Брюсселі підтвердили, що отримали листи від влади Словаччини та Угорщини й нададуть на них офіційну відповідь. Водночас там нагадали, що всі держави-члени ЄС зобов’язані мати резервні запаси нафти щонайменше на 90 днів. Така вимога закріплена у директиві ЄС, що діє з 2009 року.

У Комісії наголосили, що і Словаччина, і Угорщина підтримують необхідний рівень аварійних запасів і за потреби можуть вивести їх на ринок у надзвичайній ситуації. Водночас досі Єврокомісія не отримувала повідомлень про фактичне використання таких запасів у цих країнах.

📢 «Словаччина, і Угорщина підтримують такі необхідні рівні аварійних запасів нафти і можуть випустити такі запаси на ринок у разі надзвичайної ситуації», – йдеться у відповіді Єврокомісії.

☝️ Нагадаємо, що українські військові двічі завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Унєча». Після “найдієвіших санкцій”, постачання нафти «Дружбою» у напрямку Словаччини та Угорщини було призупинено.

В уряді Угорщини вже заявили, що ремонт може тривати щонайменше п’ять днів. Будапешт також закликав Єврокомісію використати цей час, аби «виконати обіцянки та дати відсіч спробам України», нібито, «блокувати поставки нафти».

