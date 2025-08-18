Транзит російської нафти «Дружбою» зупинено після атаки ЗСУ

У ніч на 18 серпня українські військові успішно завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», що розташована в Тамбовській області російської федерації. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, в результаті атаки було повністю зупинено транспортування нафти через магістральний нафтопровід «Дружба».

📢 «У результаті влучання на об’єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом Дружба повністю зупинено. Нафтоперекачувальна станція Нікольскоє є частиною економічної інфраструктури рф та задіяна у забезпеченні окупаційних військ російського агресора», – йдеться у повідомленні Генштабу.

У військовому відомстві підкреслили, що подібні удари є елементом системної стратегії зі зниження воєнно-економічного потенціалу росії. За словами українських захисників, метою є послідовне послаблення можливостей агресора для продовження війни та створення передумов для повного припинення збройної агресії.

Подія викликала миттєву реакцію у політичних колах. Раніше цього ж дня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву свого угорського колеги Петера Сійярто. Останній звинуватив Україну в «атаці» на нафтопровід і зупинці постачань нафти до Угорщини.

У відповідь український міністр порадив Сійярто «надсилати скарги і погрози своїм друзям у москві», чітко давши зрозуміти, що саме дії росії призвели до загострення ситуації.

Нафтопровід «Дружба» є одним із ключових елементів російської експортної інфраструктури. Він забезпечує транспортування нафти до країн Європи, зокрема до Угорщини, Словаччини та Чехії. Атака на станцію «Нікольскоє» не лише створила локальні перебої, але й засвідчила уразливість російської логістики.

Аналітики зазначають, що подібні операції України мають стратегічний ефект. Вони знижують економічні прибутки кремля від експорту енергоносіїв, одночасно позбавляючи армію ресурсів, які спрямовуються на війну проти України.

Таким чином, удар ЗСУ по об’єкту в Тамбовській області став черговим підтвердженням того, що Україна здатна діяти на глибинних територіях росії та ефективно паралізувати інфраструктуру, яка прямо чи опосередковано забезпечує окупаційні війська.

☝️ Нагадаємо, вже раніше, 13 серпня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто різко розкритикував український удар по станції нафтопроводу «Дружба» у Брянській області на росії.