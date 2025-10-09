Ударів по росії буде більше: далекобійна зброя наближує мир

Шостий президент України Володимир Зеленський упевнений, що далекобійні удари українських сил по російських стратегічних об’єктах створюють передумови для наближення миру. Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення у четвер, 9 жовтня.

📢 «Дуже детально обговорили з військовим командуванням застосування нашої далекобійної зброї — застосування наших ракет, наших дронів. Деякі речі, що стосуються виробництва, постачання в армію, тренування наших екіпажів. Завдання зараз — бути значно активнішими в усьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти росії. Чим більш результативною Україна буде в далекобійності, тим швидше ми зможемо досягти миру», — наголосив президент.

☝️ Зеленський зазначив, що українська далекобійна зброя постійно вдосконалюється, стаючи якіснішою та ефективнішою.

📢 «Ми постійно для цього працюємо і вже надали багато різних можливостей саме для виробництва, необхідні фінанси, всю необхідну підтримку. Треба так само відчутно масштабувати застосування. Маємо чіткі плани щодо цього на найближчі місяці. Все повинно бути реалізовано», — розповів глава держави.

Зеленський додав, що попри успішність перших результатів, ударів має стати більше.

📢 «Це абсолютно справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь, точкових ударів. І, на відміну від росії, ми знаємо, чого хочемо досягти. Безперечно, миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить росія. І вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не путін. Поки що. Ми разом із партнерами створюємо умови для примусу росії до миру. І це буде», — запевнив Зеленський.

👉 Раніше він повідомив, що українські військові успішно застосовують крилаті ракети «Нептун» і «Фламінго» у зв’язці, а ракета-дрон «Паляниця» уже десятки разів уражала військові склади рф. Крім того, дрон-ракета «Рута» вперше вразила морську вишку на відстані 250 кілометрів.