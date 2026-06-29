Україні доведеться змінити Конституцію – Стефанчук

Через майбутній вступ до Європейського Союзу Україні доведеться суттєво переглянути багато чинних положень Конституції. А певну частину суверенних державних повноважень необхідно буде передати безпосередньо наднаціональним органам ЄС. Про це у неділю, 28 червня, заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук під час виступу в національному телеефірі, передає «Укрінформ».

Голова парламенту зазначив, що Україна повинна буде детально переглянути велику кількість своїх законодавчих позицій задля того, щоб повністю узгодити національне правове поле з майбутнім повноправним членством в ЄС. Руслан Стефанчук додав, що такий складний юридичний шлях свого часу проходили й усі інші країни-кандидати, які приєднувалися до європейської спільноти.

📢 «Йдучи в Європейський Союз, ми повинні зрозуміти, що певну кількість повноважень ми будемо передавати його органам. Тому це також має бути в Конституції України», — розповів керівник єдиного законодавчого органу країни.

Повоєнне переосмислення та реформи

Спікер Верховної Ради також наголосив, що після завершення повномасштабної війни Україна має глобально переосмислити цілу низку фундаментальних питань. Вони безпосередньо пов’язані із побудовою оновленої системи національної безпеки та оборони, визначенням ролі Збройних сил у демократичній державі, а також із додатковими гарантіями захисту прав і базових свобод громадян.

За словами Руслана Стефанчука, всі майбутні масштабні зміни до Основного Закону в жодному разі не повинні ухвалюватися кулуарно — вони мають стати предметом для широкої та відкритої суспільної дискусії.

📢 «Я це бачу як такі загальні мазки, які після завершення воєнного стану мають бути дуже серйозно обговорені в українському суспільстві. І, можливо, найближчим часом будуть внесені до Конституції України», — резюмував Голова Верховної Ради.

Терміни виконання євроінтеграційних критеріїв

Нагадаємо, дещо раніше віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка висловлював профільні прогнози щодо інтеграційного процесу. За його оцінками, Україні може знадобитися близько двох років для повного виконання всіх необхідних проміжних та заключних критеріїв переговорного треку з Євросоюзом (так званих «бенчмарків»). Це дозволить вийти на фінішну пряму членства.

👉 Також нагадаємо, що 28 червня 2026 року, український народ відзначив ювілей — 30-річчя Конституції України.