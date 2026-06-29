Єрмак хотів позбутися електронного браслета: ВАКС відмовив ексголові ОПУ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалив рішення залишити без будь-яких змін чинний запобіжний захід стосовно колишнього голови Офісу президента України (ОПУ) Андрія Єрмака. Судовий орган офіційно відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту. Адвокати підозрюваного наполегливо просили скасувати для свого підзахисного процесуальний обов’язок носити електронний браслет. Про це стало відомо з матеріалів засідання, повідомляє Transparency International Ukraine.

Нагадаємо, колишній високопосадовець раніше перебував під вартою. Проте, вийшов зі слідчого ізолятора (СІЗО) 18 травня 2026 року після внесення визначеної судом застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Відповідно до ухвали суду, на нього було покладено низку обов’язків, серед яких — здача паспортів, заборона виїзду за межі Київської області та цілодобове носіння електронного засобу контролю (браслету).

Корупційні зв’язки та елітна нерухомість у Козині

Андрій Єрмак є одним із ключових фігурантів резонансного антикорупційного розслідування, яке стосується махінацій із нерухомістю. Колишній очільник ОП офіційно підозрюється у легалізації великих грошових коштів у рамках реалізації будівельного проєкту «Династія» — зведення мережі елітних заміських резиденцій у селищі Козин, що розташоване під Києвом.

За офіційною версією слідства Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), ексчиновник виступав одним із чотирьох головних учасників злочинної схеми.

Фінансування цього будівельного проєкту здійснювалося безпосередньо коштом великої кримінальної організації під керівництвом відомого бізнесмена Тимура Міндіча.

Наразі кримінальні дії Андрія Єрмака кваліфіковано детективами за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України (легалізація або відмивання майна, одержаного злочинним шляхом). Досудове розслідування у справі триває, а суд відхилив спробу захисту пом’якшити умови перебування підозрюваного на волі.