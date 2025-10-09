Четвер, 9 Жовтня, 2025
Зеленський розповів як Фламінго та Нептун летять до окупантів

Денис Молотов
Українські військові успішно використовують у бойових діях комбінацію двох крилатих ракет власного виробництва — «Нептун» і «Фламінго». Про це шостий президент Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами у середу, повідомляє Укрінформ у четвер, 9 жовтня.

📢 «Останній тиждень – не буду казати в якій кількості – було застосування нашої пари Нептун та Фламінго. Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування, і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї», – наголосив президент.

Говорячи про удари у відповідь по території держави-агресора, Зеленський зазначив, що останніми тижнями з’явилися позитивні результати.

📢 «Паляниця (українська далекобійна ракета-дрон) вже в десятках випадків почала вражати військові склади ворога. Це позитив, тому що були різні у нас моменти, зараз ми вже не про поодинокі випадки. Другий позитив: Рута, наша ракета-дрон, вперше вразила 250 кілометрів+ морську вишку. Найбільший успіх – Лютий, Fire Point – було масове застосування до 300 штук, і це серйозна операція. Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ – досяжні. Те, що відбулось, – це дійсно, на мій погляд, великий успіх», – зазначив глава держави.

📌 Нагадаємо, 17 серпня ЗМІ вперше оприлюднили фото ракети «Фламінго». Військові експерти повідомляли, що вона має удвічі більшу потужність, ніж американська Tomahawk, і вже перебуває у серійному виробництві.

А 21 серпня Володимир Зеленський підтвердив успішні випробування цієї ракети в Україні, додавши, що до грудня на озброєнні ЗСУ буде понад 100 таких ракет.

Пізніше стало відомо, що «Фламінго» вразили заставу та патрульні катери ФСБ у Криму.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Вони детально обговорили бойову діяльність спецслужби

e-mail: admin@irtafax.com

