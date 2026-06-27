Артисти рф продовжують скасовувати гастролі в окупованому Криму

російські артисти продовжують масово скасовувати або переносити на невизначений термін свої заплановані літні гастролі на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії», посилаючись на детальний аналіз офіційних повідомлень та афіш у російських мас-медіа.

Зокрема, від запланованих найближчими днями виступів повністю відмовився радянський та російський гуморист володимир винокур. Його концерти мали відбутися у Керчі, Феодосії, Ялті та Сімферополі, проте артист ухвалив рішення не приїжджати на півострів.

Крім того, під великим питанням залишаються гастролі відомого російського балету «Тодес» (Todes). Попри те, що офіційно про повне скасування туру керівництво колективу ще не оголошувало, з офіційного переліку міст, де балет планував презентувати свою нову програму, вже демонстративно прибрали Ялту, Сімферополь, Севастополь, Феодосію та Керч.

Скасування концертів та театральних вистав

Аналогічна ситуація спостерігається і в музичній сфері. Рок-гурт Radio Tapok також скасував свої кримські концерти. За офіційною версією, – «з технічних причин». Усі заплановані виступи було «перенесено» на невідомий термін.

Паралельно про зрив культурних заходів повідомляють і місцеві заклади. Так, Кримський академічний театр у Сімферополі публічно заявив, що заплановані покази вистав «Іванов» на 19 червня та «Криваве весілля» на 30 червня взагалі не відбудуться. Причиною стало те, що гастролі південно-осетинського державного драматичного театру імені Коста Хетагурова та чеченського державного академічного драматичного театру імені Ханпаші Нурадилова були повністю скасовані. Адміністрація прямо зазначила, що рішення ухвалили з міркувань безпеки для акторів та глядачів.

Безпекова ситуація на півострові

Така панічна хвиля відмов та зривів культурних заходів є цілком закономірною. Нагадаємо, напередодні стало відомо, що окупаційна адміністрація була змушена офіційно оголосити на території Кримського півострова та у місті Севастополі режим надзвичайного стану регіонального характеру через стрімке погіршення безпекової ситуації та нездатність забезпечити стабільний контроль окупантів за ситуацією.