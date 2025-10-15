Удар по Сумщині: перебої з електрикою та водою

У ніч проти 15 жовтня російські війська завдали комбінованого удару по Сумщині. Унаслідок атаки в Сумах і Сумському районі спостерігаються перебої з електропостачанням, повідомила обласна військова адміністрація.

Попередньо відомо, що влучання сталися не в житловому секторі, і, за наявними даними, жертв і поранених немає.

📢 «Працюють усі необхідні служби, триває уточнення масштабів пошкоджень. У Сумах і Сумському районі є перебої з електропостачанням. Залучаються резервні джерела живлення. Працюємо, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки удару», — повідомила Сумська ОВА.

Через обстріл знеструмлено об’єкти КП «Міськводоканал», унаслідок чого тимчасово припинено подачу води до частини міста.

📢 «Енергетики працюють над усуненням проблеми. Як тільки ситуація стабілізується, водопостачання буде відновлене», — зазначили у підприємстві.

☝️ За даними місцевої влади, енергетики вже задіяли резервні джерела живлення, щоб частково відновити критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, сьогодні вранці в області діяли аварійні відключення електроенергії, однак через певний час їх скасували — як і в низці інших регіонів України.

Також раніше цього ж дня російські війська прицільно атакували дронами цивільний автомобіль у Путивльській громаді. Внаслідок удару троє людей отримали поранення — 63-річна жінка та двоє чоловіків віком 32 і 49 років.

Постраждалих госпіталізували, медики надають необхідну допомогу, а їхній стан оцінюють як стабільний, без загрози життю.

Учора ж у Києві також спостерігалося часткове знеструмлення, що тимчасово вплинуло на водопостачання столиці. Проблеми вдалося усунути протягом кількох годин.

👉 Нагадаємо, що увечері 12 жовтня російський FPV-дрон атакував цивільне авто в селі Новопавлівка Оріхівської громади Запорізької області, унаслідок чого загинув 32-річний чоловік.