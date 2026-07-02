ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Нічна атака на Україну: зафіксовано 570 ворожих цілей

Денис Молотов
Денис Молотов
Нічна атака на Україну: зафіксовано 570 ворожих цілей
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У ніч проти 2 липня російські окупаційні війська здійснили безпрецедентно масований комбінований обстріл території України, застосувавши значний арсенал ракетного озброєння повітряного, наземного та морського базування різних типів, а також сотні безпілотних літальних апаратів. Загалом під час цього повітряного нальоту зафіксовано 570 ворожих цілей у повітряному просторі нашої держави. Про це офіційно повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Головним та основним напрямком цього удару стало місто Київ. Як пояснили військові фахівці у Повітряних силах, ключовою особливістю нинішньої масованої атаки росіян було одночасне та скоординоване застосування засобів повітряного нападу абсолютно різних типів із кількох географічних напрямків. Зокрема, загарбники зробили ставку на одномоментне залучення великої кількості дефіцитної балістики та новітніх швидкісних реактивних БпЛА.

Сукупно радіотехнічні війська зафіксували у небі 570 засобів повітряного нападу, серед яких були 74 ракети та 496 безпілотників різних модифікацій.

До складу ракетного нападу увійшли:
  • 4 гіперзвукові протикорабельні ракети 3М22 «Циркон»,
  • 24 балістичні ракети типу «Іскандер-М» або зенітні керовані ракети системи С-400, які використовувалися по наземних цілях,
  • 34 крилаті ракети повітряного базування Х-101,
  • 8 крилатих ракет морського базування «Калібр»,
  • 4 керовані авіаційні ракети типу Х-59/69.

Навалу безпілотних апаратів складали 496 одиниць ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас», нових баражуючих боєприпасів «Бандероль» та спеціальних дешевих дронів-імітаторів типу «Пародія», призначених для виснаження радарів.

Результати відбиття та статистика роботи ППО
Нічна атака на Україну: зафіксовано 570 ворожих цілей 01
Повітряні Сили ЗСУ / 02.07.2026

Для відбиття надзвичайно інтенсивного повітряного нападу були оперативно залучені всі наявні компоненти оборони неба: винищувальна та штурмова авіація Повітряних сил, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), частини безпілотних систем, а також чисельні мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

✅За попередніми даними, українським захисникам удалося успішно збити або повністю придушити засобами РЕБ 524 повітряні цілі. Сили ППО ліквідували 48 ракет та 476 безпілотників різних типів.

У протиракетному та протидронному заліку значаться:
  • 4 знищені балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400,
  • 32 крилаті ракети Х-101, вісім крилатих ракет «Калібр»,
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69,
  • 476 ворожих БпЛА.

Разом з тим, через надзвичайну щільність обстрілу, зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 різних локаціях в Україні. А також падіння небезпечних уламків збитих БпЛА на 18 локаціях у кількох областях. Наразі офіційна інформація щодо наслідків прольоту кількох інших ракет ще детально уточнюється спеціалізованими службами.

Нічна атака на Україну: зафіксовано 570 ворожих цілей 02
Фото ілюстративне / моніторинговий ресурс @mon1tor_ua / Telegram / 02.07.2026

У Повітряних силах окремо попередили, що станом на зараз у повітряному просторі України досі перебуває ще декілька поодиноких ударних БпЛА загарбників, тож громадян наполегливо закликали у жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, росія активно застосувала балістичні ракети під час нинішніх ранкових та нічних ударів по Києву. Масові вибухи у столиці пролунали незабаром після того, як військовими було офіційно оголошено про пряму загрозу застосування балістичного озброєння з боку рф.

👉 Також нагадаємо, що українська військова розвідка зафіксувала чіткі ознаки підготовки держави-агресора до нового масштабного повітряного нападу на цивільну та критичну інфраструктуру України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

рф атакувала Запоріжжя: 15 поранених, серед них дев’ятирічна дитина

ВАЖЛИВО

Втрачений винищувач МіГ-29 на Полтавщині: пілот успішно катапультувався

ВАЖЛИВО

Урочисті заходи до Дня Конституції: Олексій Харченко вручив державні нагороди та відзнаки луганцям

ЛУГАНЩИНА

Інвалідність після «мобілізації»: кримінальне провадження щодо дій працівників поліції та ТЦК

КРИМІНАЛ

Джей Ді Венс до Ірану: на насильство буде відповідь насильством

ПОЛІТИКА

31 дитина з Гірської громади отримала відпочинок на Івано-Франківщині

ЛУГАНЩИНА

У Польщі зафіксували рекордну спеку

ПОДІЇ

«Ми можемо бути будь-де»: в полку «Рейд» СБС розкрили секрет ефективності дронів deep strike

ПОДІЇ

Рада ЄС продовжила економічні санкції проти росії на рік

ВАЖЛИВО

На фронті за добу сталось 227 бойових зіткнень, ворог завдав 78 авіаударів – Генштаб

ВІЙНА

Зеленський попередив про загрозу масованого удару: путін уже певний час готував атаку

ВАЖЛИВО

До держбюджету надійшло майже $600 млн від Світового банку

ВАЖЛИВО

Командира 154-ї ОМБр було виявлено без ознак життя

ВАЖЛИВО

Половина з 63 боїв на фронті припала на Покровський та Слов’янський напрямки

ПОДІЇ

Безпілотник рф поцілив по фермі на Чернігівщині

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип