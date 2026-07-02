Нічна атака на Україну: зафіксовано 570 ворожих цілей

У ніч проти 2 липня російські окупаційні війська здійснили безпрецедентно масований комбінований обстріл території України, застосувавши значний арсенал ракетного озброєння повітряного, наземного та морського базування різних типів, а також сотні безпілотних літальних апаратів. Загалом під час цього повітряного нальоту зафіксовано 570 ворожих цілей у повітряному просторі нашої держави. Про це офіційно повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Головним та основним напрямком цього удару стало місто Київ. Як пояснили військові фахівці у Повітряних силах, ключовою особливістю нинішньої масованої атаки росіян було одночасне та скоординоване застосування засобів повітряного нападу абсолютно різних типів із кількох географічних напрямків. Зокрема, загарбники зробили ставку на одномоментне залучення великої кількості дефіцитної балістики та новітніх швидкісних реактивних БпЛА.

Сукупно радіотехнічні війська зафіксували у небі 570 засобів повітряного нападу, серед яких були 74 ракети та 496 безпілотників різних модифікацій.

До складу ракетного нападу увійшли:

4 гіперзвукові протикорабельні ракети 3М22 «Циркон»,

24 балістичні ракети типу «Іскандер-М» або зенітні керовані ракети системи С-400, які використовувалися по наземних цілях,

34 крилаті ракети повітряного базування Х-101,

8 крилатих ракет морського базування «Калібр»,

4 керовані авіаційні ракети типу Х-59/69.

Навалу безпілотних апаратів складали 496 одиниць ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас», нових баражуючих боєприпасів «Бандероль» та спеціальних дешевих дронів-імітаторів типу «Пародія», призначених для виснаження радарів.

Результати відбиття та статистика роботи ППО

Для відбиття надзвичайно інтенсивного повітряного нападу були оперативно залучені всі наявні компоненти оборони неба: винищувальна та штурмова авіація Повітряних сил, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), частини безпілотних систем, а також чисельні мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

✅За попередніми даними, українським захисникам удалося успішно збити або повністю придушити засобами РЕБ 524 повітряні цілі. Сили ППО ліквідували 48 ракет та 476 безпілотників різних типів.

У протиракетному та протидронному заліку значаться:

4 знищені балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400,

32 крилаті ракети Х-101, вісім крилатих ракет «Калібр»,

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69,

476 ворожих БпЛА.

Разом з тим, через надзвичайну щільність обстрілу, зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 різних локаціях в Україні. А також падіння небезпечних уламків збитих БпЛА на 18 локаціях у кількох областях. Наразі офіційна інформація щодо наслідків прольоту кількох інших ракет ще детально уточнюється спеціалізованими службами.

У Повітряних силах окремо попередили, що станом на зараз у повітряному просторі України досі перебуває ще декілька поодиноких ударних БпЛА загарбників, тож громадян наполегливо закликали у жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, росія активно застосувала балістичні ракети під час нинішніх ранкових та нічних ударів по Києву. Масові вибухи у столиці пролунали незабаром після того, як військовими було офіційно оголошено про пряму загрозу застосування балістичного озброєння з боку рф.

👉 Також нагадаємо, що українська військова розвідка зафіксувала чіткі ознаки підготовки держави-агресора до нового масштабного повітряного нападу на цивільну та критичну інфраструктуру України.