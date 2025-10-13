Понеділок, 13 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

На Запоріжжі росіяни вбивають дронами цивільних людей в автівках

Денис Молотов
Денис Молотов
На Запоріжжі росіяни вбивають дронами цивільних людей в автівках

Увечері 12 жовтня російський FPV-дрон атакував цивільне авто в селі Новопавлівка Оріхівської громади Запорізької області, унаслідок чого загинув 32-річний чоловік. Про трагедію повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

📢 «32-річний чоловік загинув внаслідок російського війобстрілу Оріхівської громади Пологівського району. Ворог атакував безпілотником автівку. На жаль, водій загинув на місці», — написав Федоров.

Згодом він уточнив, що внаслідок удару FPV-дроном постраждали троє людей. Серед поранених — 36-річний брат загиблого, а також дві сестри віком 17 та 19 років.

☝️ Загалом протягом доби війська рф здійснили 570 атак по 18 населених пунктах Запорізької області.

▪️ російська авіація завдала вісім ударів по Магдалинівці, Білогір’ю, Успенівці, Новоуспенівському та Малинівці.
▪️ Використано 357 безпілотників різних типів, переважно FPV, для атак на населені пункти: Степногірськ, Плавні, Степове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне, Білогір’я, Малинівку та Новопавлівку.
▪️ Чотири обстріли з РСЗВ накрили території Степового, Малої Токмачки, Малинівки та Полтавки.
▪️ Зафіксовано 201 артилерійський удар по низці населених пунктів, серед яких Степногірськ, Гуляйполе, Щербаки, Малинівка, Новоандріївка та Білогір’я.

💥 У результаті атак зруйновано кілька приватних будинків і господарських споруд, пошкоджено транспортні засоби. До ДСНС надійшло три повідомлення про руйнування цивільної інфраструктури.

Крім того, Іван Федоров повідомив про ще одну трагедію в понеділок, 13 жовтня:

📢 «Двоє людей загинули внаслідок ворожої атаки на Преображенку. російський дрон ударив по цивільній автівці. 53-річний чоловік загинув на місці, 50-річна дружина померла від отриманих поранень».

Нагадаємо, раніше у Гуляйполі російські війська вдарили по авто, внаслідок чого загинуло подружжя.

Ситуація на Запорізькому напрямку залишається критично напруженою: російські FPV-дрони дедалі частіше атакують цивільних, перетворюючи прифронтові громади на зону постійної небезпеки.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Трамп пригрозив путіну передачею Україні ракет Tomahawk

ВАЖЛИВО

Зеленський погодив нові операції СБУ для зниження військового потенціалу рф

ВЛАДА

Кая Каллас прибула до Києва для переговорів щодо підтримки України

ВАЖЛИВО

Головною загрозою для режиму путіна можуть стати ветерани війни проти України – розвідка

ПОДІЇ

PURL: більше країн-партнерів для посилення ППО

ПОЛІТИКА

Луганчани організували онлайн-захід «Музика життя» до Всесвітнього дня ментального здоров’я

ЛУГАНЩИНА

Делегація України вирушила до США для переговорів у Вашингтоні

ВАЖЛИВО

ЗСУ звільнили село Січневе на Дніпропетровщині: знищено 50 окупантів

ВАЖЛИВО

рф атакувала Україну 78 дронами: ППО збила більшість

ВІЙНА

«Гаррі Поттер і філософський камінь» повертається у кіно

СУСПІЛЬСТВО

Південна Африка розслідує, як їхнє “цивільне” обладнання потрапило до дронів-камікадзе рф

ПОДІЇ

Сватівська громада активно підтримує Сили оборони та допомагає ветеранам

ЛУГАНЩИНА

На фронті відбулося 162 бойових зіткнення, ворог скинув 113 керованих бомб

ПОДІЇ

Міністр оборони Франції залишив посаду через добу після призначення

ПОЛІТИКА

Генштаб оновив карту бойових дій: понад половина з 200 боїв – на трьох напрямках

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"