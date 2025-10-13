На Запоріжжі росіяни вбивають дронами цивільних людей в автівках

Увечері 12 жовтня російський FPV-дрон атакував цивільне авто в селі Новопавлівка Оріхівської громади Запорізької області, унаслідок чого загинув 32-річний чоловік. Про трагедію повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

📢 «32-річний чоловік загинув внаслідок російського війобстрілу Оріхівської громади Пологівського району. Ворог атакував безпілотником автівку. На жаль, водій загинув на місці», — написав Федоров.

Згодом він уточнив, що внаслідок удару FPV-дроном постраждали троє людей. Серед поранених — 36-річний брат загиблого, а також дві сестри віком 17 та 19 років.

☝️ Загалом протягом доби війська рф здійснили 570 атак по 18 населених пунктах Запорізької області.

▪️ російська авіація завдала вісім ударів по Магдалинівці, Білогір’ю, Успенівці, Новоуспенівському та Малинівці.

▪️ Використано 357 безпілотників різних типів, переважно FPV, для атак на населені пункти: Степногірськ, Плавні, Степове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне, Білогір’я, Малинівку та Новопавлівку.

▪️ Чотири обстріли з РСЗВ накрили території Степового, Малої Токмачки, Малинівки та Полтавки.

▪️ Зафіксовано 201 артилерійський удар по низці населених пунктів, серед яких Степногірськ, Гуляйполе, Щербаки, Малинівка, Новоандріївка та Білогір’я.

💥 У результаті атак зруйновано кілька приватних будинків і господарських споруд, пошкоджено транспортні засоби. До ДСНС надійшло три повідомлення про руйнування цивільної інфраструктури.

Крім того, Іван Федоров повідомив про ще одну трагедію в понеділок, 13 жовтня:

📢 «Двоє людей загинули внаслідок ворожої атаки на Преображенку. російський дрон ударив по цивільній автівці. 53-річний чоловік загинув на місці, 50-річна дружина померла від отриманих поранень».

Нагадаємо, раніше у Гуляйполі російські війська вдарили по авто, внаслідок чого загинуло подружжя.

Ситуація на Запорізькому напрямку залишається критично напруженою: російські FPV-дрони дедалі частіше атакують цивільних, перетворюючи прифронтові громади на зону постійної небезпеки.