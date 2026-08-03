Удар по АЗС на Криворіжжі: росіяни вбили трьох людей

російські агресори вбили трьох цивільних у Криворізькому районі. Про це повідомила місцева ОВА у понеділок, 3 серпня.

📢 «Троє людей загинули через ворожу атаку на Широківську громаду Криворізького району», – йдеться у повідомленні.

На місці влучання виникла пожежа. Понівечені заправка і автівки. Пожежу, яка виникла через удар, рятувальники вже приборкали.

🔹 Дані про загиблих та стан поранених

Шестеро людей дістали поранень через ворожу атаку на АЗС у Криворізькому районі.

📢 «Всі госпіталізовані. 49-річний чоловік “важкий”. Чоловіки 53, 46, 20 років та жінки 51 і 60 років у стані середньої тяжкості. Три людини, на жаль, загинули. Серед них 8-річний хлопчик», – зазначив очільник ОВА.

🔹 Системні обстріли АЗС та інфраструктури в інших регіонах

Перед цим росіяни поцілили безпілотником по АЗС у Запоріжжі. Там поранення отримали троє жінок.

Раніше в понеділок росіяни вдарили ракетою по Одеській області. Там постраждали 10 людей, а також сталося загоряння на території обʼєкта транспортної інфраструктури.