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Атака на АЗС у Запоріжжі: дрон рф поранив трьох людей

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака на АЗС у Запоріжжі: дрон рф поранив трьох людей
Фото з відкритих джерел / атака рф на Запоріжжя 9 липня

Окупаційні російські війська атакували безпілотником АЗС у Запоріжжі. Унаслідок удару постраждали троє людей. Про це поінформував голова ОВА Іван Федоров. Ударний російський дрон атакував одну з АЗС в обласному центрі.

📢 «Цивільні жінки, що перебували неподалік, постраждали від вибуху. Медики надають їм усю необхідну допомогу», – зазначив Федоров.

Системні удари по заправках в інших регіонах

Нагадаємо, російські окупанти продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками. Увечері в неділю, 2 серпня, під ударами опинилися автозаправні станції у Харкові та Сумській області.

Наслідки попередніх авіаударів по місту

Раніше повідомлялося, що після повторного удару російської авіації по Запоріжжю кількість поранених збільшилася до 31. Внаслідок тієї атаки також загинула одна людина, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

👉 Також загалом від початку цієї доби відбулося 172 бойових зіткнення. Ворог запустив 6,5 тис. дронів та скинув 190 керованих авіаційних бомб.

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