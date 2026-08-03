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Умєрова та Клименка перепризначено на нові посади

Денис Молотов
Денис Молотов
Умєрова та Клименка перепризначено на нові посади
Фото: Офіс президента України / В.О. Зеленський, Рустем Умєров та Ігор Клименко.

Шостий президент України В.О. Зеленський призначив Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки (СЗР), а Ігоря Клименка – секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Відповідні укази №694/2026 та №695/2026 оприлюднені на сайті глави держави у понеділок, 3 серпня.

Указами №692/2026 та №693/2026 президент звільнив Олега Луговського від тимчасового виконання обов’язків голови Служби зовнішньої розвідки та Рустема Умєрова з посади секретаря РНБО.

Нагадаємо

З липня 2025 року Рустем Умєров обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

А 17 липня стало відомо, що шостий президент України планує призначити на посаду секретаря РНБО Ігоря Клименка. Він раніше тривалий час очолював МВС України. При цьому стверджувалося, що і Умєров, і Клименко отримали нові задачі в РНБО.

👉 Також стало відомо, що причиною відставки міністра оборони Михайла Федорова стала відсутність належного діалогу та ефективної комунікації між керівництвом оборонного відомства та Генеральним штабом ЗСУ.

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