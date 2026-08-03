Справа про благодійні кошти: обрано запобіжний захід експосадовцю МЗС

Суд обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ України Олександру Банькову. Його взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень, повідомляє Суспільне у понеділок, 3 серпня.

Деталі розслідування та схема виведення коштів

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Баньков нібито переконував іноземних донорів та співробітників дипломатичних установ переказувати кошти на допомогу Україні не на офіційні рахунки, а на рахунок підконтрольної громадської організації.

Правоохоронці вважають, що згодом ці гроші перераховували на рахунки підставних фізичних осіб-підприємців, після чого через конвертаційні центри переводили у готівку. За версією слідства, кошти використовували на особисті потреби учасників схеми.

Загалом, за оцінкою слідчих, через мережу підконтрольних компаній і ФОПів могли легалізувати близько 37,3 мільйона гривень. Банькова підозрюють у шахрайстві та легалізації незаконно отриманих коштів.

Подібні фінансові розслідування

Раніше у Словаччині затримали колишнього президента Української асоціації футболу. За даними слідства, його підозрюють у виведенні майже 295 мільйонів гривень із бюджету Федерації через мережу підконтрольних компаній.

👉 Також нагадаємо, що у Харкові правоохоронці викрили групу осіб, яких підозрюють в організації схеми незаконного оформлення фіктивних інвалідностей військовозобов’язаним. За даними слідства, за свої послуги учасники схеми отримували від 5 до 8 тисяч доларів США, а під час обшуків у них вилучили готівку на загальну суму понад 14,3 млн гривень в еквіваленті.